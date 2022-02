Han pasado muchos años desde que un juego de Silent Hill llegó al mercado. Aunque uno podría pensar que esta franquicia se encuentra muerta, la verdad es que Konami la mantiene con vida, pero solo para vender productos de todo tipo. De esta forma, recientemente se reveló que una nueva línea de patinetas con diseños inspirados en Silent Hill se pondrán a la venta.

Por medio de la cuenta oficial de la tienda de Konami en Twitter, se ha revelado que una nueva línea limitada de patinetas de Silent Hill ya están en producción. Aunque los detalles son escasos, se ha señalado que el próximo 23 de febrero tendremos el primer vistazo a uno de los cuatro modelos que estarán disponibles en un futuro. Cada una está inspirada en uno de los primeros títulos en la serie.

The exclusive Silent Hill Limited Edition Board Collection is coming to the Official #Konami Shop!

The first collectible Board will be available for pre-order on February 23rd.

Stay tuned as we reveal the first Board, inspired by the original Silent Hill! pic.twitter.com/ZynOyKa06y

— OfficialKonamiShop (@KonamiShop) February 17, 2022