El crunch es una de las prácticas más infames de la industria de los videojuegos. Debido a las controversias que se han generado en el pasado, muchos estudios tratan de evitar las horas extra y el exceso de trabajo a toda costa. Esta fue una de las razones por las cuales Horizon Forbidden West fue retrasado, y no llegó al mercado el año pasado, como se había prometdio.

Por medio de una entrevista con NU.nl, Mathijs De Jonge, director de Horizon Forbidden West, reveló que el retraso que sufrió este juego fue para evitar el crunch en Guerrilla Games. Esto fue lo que se comentó:

“Forbidden West podría haber sido lanzado a finales del año pasado, pero tendriamos que haber trabajado horas extras. […] Eso también influyó en la decisión de lanzar el juego ahora. Somos muy conscientes de las desventajas del crunch, por lo que lo tenemos muy en cuenta en nuestra planificación. Por poner un ejemplo, en Navidad dijimos que no habría trabajo y que todo el mundo podía tener dos semanas de vacaciones. La empresa estaba cerrada, ni siquiera podías ir allí a trabajar”.

De esta forma, Guerrilla Games no solo logró entregarnos un juego de gran nivel, sino que lo hizo sin que los trabajadores se excedieran. Horizon Forbidden West ya está disponible en PS4 y PS5. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del juego aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay del juego.

Nota del Editor:

El tema del crunch no solo es algo que ha afectado a compañías como Rockstar y CD Projekt Red, sino que ha estado presente dentro de PlayStation, ya que el desarrollo de The Last of Us Part II le exigió de más a los trabajadores. Esperemos que esto no se vuelva a repetir.

Vía: GamesRadar+