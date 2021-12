Los remakes hacen que disfrutar de juegos clásicos, los cuales pueden tener algún gameplay y mecánicas arcaicas para estándares modernos, sean reimaginados y adaptados a los tiempos actuales. Los mejores ejemplos de esto los ofrece Resident Evil con sus primeros tres títulos. Esto ha provocado una serie de comentarios por parte de los fans, quienes exigen que este mismo tratamiento se aplique a Silent Hill. Sin embargo, el creador de la serie no cree que esto sea tan simple.

En una reciente entrevista con VGC, Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill, fue cuestionado ante la posibilidad de ver algún remake de los originales juegos en la serie. Aunque el desarrollador no se opone a esta idea, ha señalado que esto sería muy complicado, ya que el gameplay de estos títulos es viejo, y una aproximación de acción no sería tan sencillo de implementar. Esto fue lo que comentó:

“Creo que sería más difícil de rehacer que la jugabilidad de Biohazard [como se le conoce a Resident Evil en Japón], ya que el concepto es un poco más antiguo. No es un juego de acción en el que simplemente puedes refinar la acción como en Biohazard. Para llevar Silent Hill a los estándares actuales o pulir los gráficos, los fanáticos no estarían satisfechos. No se trataba de eso, de lo hermoso que era. Creo que tendrías que repensar el concepto para que resulte interesante para los fans. A diferencia de las películas, los juegos son difíciles de disfrutar como en el estado original. Obviamente por la plataforma, pero a medida que pasa el tiempo la mecánica del juego, especialmente en usabilidad, carece de racionalidad y sofisticación. Visualmente hablando, claramente no está hecho para equipos modernos, por lo que no tengo ninguna objeción en modificar una esencia original para que se adapte a la era moderna en la que vivimos hoy”.

Esto no es todo, puesto que también hay que considerar que Konami probablemente no esté interesado en hacer algún remake de Silent Hill. No hay que olvidar que la remasterización de los primeros títulos no fue bien recibida. En temas relacionados, Guillermo del Toro quiere ver un nuevo Silent Hill. De igual forma, aquí está el primer tráiler del siguiente juego del creador de esta serie.

Nota del Editor:

Crear un remake de Silent Hill sí suena como algo muy complicado. Debido al enfoque de los títulos originales, el estilo de acción que vimos con Resident Evil 2 y 3 no funcionaría, y simplemente hacer lo mismo del clásico del PS1 y mejorarlo visualmente no sería suficiente para muchas personas.

