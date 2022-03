PETA utilizó Elden Ring para promover el veganismo

No cabe duda alguna que Elden Ring es el juego del momento, y lo nuevo de FromSoftware ha estado muy presente en la comunidad del gaming desde su debut hace unas cuantas semanas. Evidentemente, PETA quiso aprovechar esto para utilizar el juego como un método para promover el veganismo, así como el cuidado y la protección hacia los animales.

Mediante sus cuentas oficiales, PETA publicó un breve listado en donde mencionan cinco cosas que les sugieren a los jugadores de Elden Ring:

1. Lleva a tus perros a dar un agradable paseo por el lago.

2. Persuade a los mercenarios para que no exploten a los caballos.

3. Observa la vida salvaje desde una distancia sana y respetuosa.

4. Echa un vistazo a algún santuario de animales.

5. Comparte un momento de paz con animales increíbles.

Rise, Tarnished, and bear witness to the amazing animals of the Lands Between!

Here are our top 5 things you should do in #ELDENRING. pic.twitter.com/ULPC8RQQDG

— PETA (@peta) March 7, 2022