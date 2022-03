Nueva pista sugiere el regreso de Silent Hill

El año pasado estuvo repleto de rumores sugiriendo que habría múltiples juegos de Silent Hill en desarrollo. Evidentemente, ninguno de estos rumores resultó ser ciertos, sin embargo, una nueva pista sugiere que Konami todavía sigue interesado en proteger esta IP. Acá te contamos qué está pasando y por qué los fans cree que habrá un nuevo Silent Hill próximamente.

Sucede que Konami recientemente renovó la marca de esta popular franquicia de terror, algo que obviamente llamó la atención de los fans, especialmente después de lo ocurrido con el sitio web de Silent Hill que hasta la fecha no ha sido recuperado por sus autores. ¿Esto significa que habrá un nuevo juego de la franquicia próximamente? No necesariamente, pero ciertamente es interesante que Konami haya decidido renovar la marca cuando muchos la considerábamos perdida.

Por supuesto, renovar marcas no es nada nuevo en la industria del gaming, y existe una alta posibilidad de que Konami simplemente lo haya hecho por cuestiones de protocolo, pero de todos modos, la comunidad tiene fe en que la firma nipona tiene algo entre manos relacionado a Silent Hill. Tendremos que esperar para conocer en qué resultó todo este asunto.

Nota del editor: Si tuviera que apostar, diría que Konami simplemente renovó la marca para no perderla como ocurrió con el sitio web, y no es que vayamos a tener otro Silent Hill en el futuro. Obviamente me encantaría, pero a estas alturas, suena como algo sumamente improbable.

Via: DualShockers