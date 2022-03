Review – Tiny Tina’s Wonderlands

Más que un simple spinoff

A finales de 2009, Gearbox Software y 2K Games lanzaron al mercado un título conocido como Borderlands. En su momento, ninguna de estas dos compañías pudieron haber predicho la magnitud y el impacto que esta franquicia tendría sobre la industria del gaming en los próximos años. Aunque el género de los loot shooters / loot slashers ya está sólidamente establecido en la actualidad, lo cierto es que Borderlands jugó un importantísimo papel en cuanto a su fundación y a sus bases. Una década más tarde, y esta IP sigue encontrando nuevas maneras de, no solamente conservar a su base de jugadores, sino también de atraer a más usuarios que tal vez no tengan tanta experiencia con este tipo de juegos. Como parte de sus intentos por darle nueva vida a la serie, y en el proceso, explorar un poco más sobre este universo, tenemos el spinoff de Tiny Tina’s Wonderlands con ideas totalmente frescas, y algunas otras no tanto.

Verás, Tiny Tina’s Wonderlands no es una simple expansión de Borderlands 3, aunque evidentemente, sí toma muchísima inspiración de sus mecánicas, jugabilidad, y demás elementos que podemos encontrar en este otro juego de Gearbox. En realidad se trata de una aventura completamente por aparte ambientada dentro de este universo, con algunos personajes ya conocidos. A pesar de ser un spinoff, Wonderlands cuenta con los suficientes elementos para pararse sobre sus dos propias piernas, y creo que tanto los veteranos como los novatos de la saga encontrarán muchas cosas que valen la pena aquí, y algunas otras que ciertamente pudieron haber mejorado pero que tampoco le quitan demasiado mérito a la experiencia base. Te damos la bienvenida a nuestra reseña escrita de Tiny Tina’s Wonderlands.

¿Qué rayos es Tiny Tina’s Wonderlands?

La forma más fácil de describir este nuevo proyecto sería la siguiente: Borderlands 3 con una ambientación de fantasía y criaturas mágicas. Pero la realidad es que Wonderlands es mucho más que eso. La premisa consiste en que Tiny Tina, personaje ya conocido de la franquicia de Borderlands, está organizando un juego de mesa muy al estilo de Dungeons & Dragons. El jugador tomará control del protagonista de esta aventura, quien será conocido como el Fatemaker.

Nuestro objetivo será derrotar al villano llamado Dragon Lord, quien buscará apoderarse y tomar control de las tierras conocidas como Wonderlands, de ahí el nombre del juego. Estamos frente a una idea que a simple vista podría parecer como algo sumamente básico y que ya ha sido explorado un sinfín de veces no solamente en los videojuegos, sino también en otros medios, pero la forma en que Wonderlands maneja su narrativa convierten a esta historia en algo verdaderamente especial.

Debido a que estamos literalmente jugando un juego de mesa, con Tiny Tina como la Dungeon Master, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, puede que llegues a un nivel pensando que estarás enfrentándote a un ejército de muertos vivientes, pero Tiny Tina tiene la opción de cambiar a estos enemigos por algunos otros. Estos momentos no son aleatorios y forman parte de la historia del juego, pero ciertamente ayudan a mantener este aire de incertidumbre que muchos títulos de la actualidad ciertamente carecen.

De cierto modo, en Wonderlands deberemos lidiar con lo que está sucediendo dentro del juego de mesa, pero también lo que está sucediendo por fuera. Durante nuestra sesión no solamente estaremos escuchando los comentarios de Tiny Tina, sino también de Valentine y Frett, los otros dos compañeros que nos acompañaran durante esta aventura. Solo ten en cuenta que ellos no estarán con nosotros dentro del juego, solamente aportarán con comentarios y anotaciones.

La química y dinámica que existe entre Tiny Tina, estos otros dos personajes, y el jugador, en verdad funciona y se siente genuina. Además de que el humor dentro del juego casi siempre es bueno, aunque sí llega a haber instancias en donde se vuelve cansado tener que estar escuchando chiste tras chiste tras chiste. Sí, entiendo que la intención de Wonderlands y sus desarrolladores nunca fue la de contarnos una historia seria y dramática, pero hubiese estado bien que le bajaran dos rayitas a la comedia.

Si bien es cierto que las bases de Borderlands 3 están perfectamente presentes en algo como Wonderlands, también es cierto que esta nueva propuesta cuenta con los suficientes elementos como para distanciarse de alguna forma de la franquicia principal, aunque no te preocupes, que Wonderlands toma las mejores características de sus predecesores para entregarnos una experiencia que, en ocasiones, se llega a sentir como un paso adelante para la IP. ¿Cuáles son algunos de estos elementos y características? A continuación te los explicamos.

Hablemos de su estructura

Antes que nada, es importante mencionar que, contrario a lo que muchos podrían llegar a creer, Tiny Tina’s Wonderlands no es un juego de mundo abierto, aunque de vez en cuando, sí coquetea con esta idea. En su lugar, tenemos un juego que ahora ya cuenta con un overworld, en donde nosotros deberemos dirigirnos manualmente al siguiente pueblo o dungeon que queramos visitar, muy al estilo de los JRPGs clásicos.

Cuando empecemos la aventura, muchas de las zonas dentro de este overworld se encontrarán bloqueadas y deberemos encontrar la manera para llegar a ellas, ya sea por medio de la historia principal o en ocasiones, mediante misiones secundarias. En este mismo overworld encontraremos diversos objetivos que completar, como recolectar fragmentos para desbloquear un santuario que nos de una bonificación permanente, hasta infiltrarnos a campamentos enemigos para acabar con ellos.

Conforme avancemos en la historia principal, también se irán desbloqueando nuevas misiones secundarias que nos recompensarán con todo tipo de loot. Estas misiones pueden llegar a ser bastantes profundas y muchas de ellas incluso tienen una continuidad, por lo que te recomiendo ampliamente tratar de hacer las más que puedas puesto que, en ocasiones, hasta resultaron ser mucho más divertidas e interesantes que las principales.

Una de las cosas que me encantó sobre Wonderlands tiene que ver justamente con su diseño e historia de misiones. En este juego las cosas nunca son como aparentan, y tal y como lo hizo The Witcher 3 en su momento, Wonderlands también cuenta con personajes de la literatura clásica aunque claro, con su propia y retorcida versión. Sin entrar en mucho detalle, yo me encontré versiones de El Hada de los Dientes, un pacífico cíclope, y hasta los Pitufos, y cada una de ellas resultó ser igual de sorprendente y bizarra que la anterior.

Wonderlands cuenta con una amplia cantidad de personajes principales y secundarios, y cada uno de ellos hace un gran trabajo con el papel que juegan dentro de la narrativa en general. Debido a este concepto de ser como un juego de mesa, Wonderlands se puede tomar muchísimas libertades en cuanto al diseño de misiones y personajes, y parece que Gearbox realmente supo cómo capitalizar sobre todo esto.

El juego está compuesto por pueblos, ciudades y todo tipo de dungeons que van desde pequeñas cuevas, hasta complejos bosques repletos de misiones secundarias y objetivos por terminar. Cada misión tiene un nivel recomendado que te sirve como guía, y aunque es perfectamente posible intentar estas misiones siendo un nivel inferior al recomendado, lo cierto es que el sistema de progresión de Wonderlands está tan bien logrado que casi nunca necesitarás grindear niveles para poderlas terminar.

Eventualmente tendrás acceso a un HUB y desde aquí podrás hacer diferentes cosas como interactuar con NPCs, aceptar misiones secundarias, así como vender y comprar todo tipo de objetos para ayudarte en tu aventura. También hay otros HUBs más pequeños, los cuales están mucho más limitados al tipo de actividades que puedes realizar en ellos pero que de igual forma funcionan como estos espacios seguros en donde reabastecer tu munición y tomar un breve descanso de toda la acción.

Al final del día, Wonderlands, así como muchos otros juegos del género, consiste en hacer misiones, obtener mejor loot, y repetir este mismo proceso una y otra vez. La diferencia aquí, es que lo nuevo de Gearbox sí es divertido y eso hace que esta fórmula no se sienta tan pesada como en algunos otros títulos. El hecho de que no sea una aventura de mundo abierto también ayuda en mantener al jugador sobre una misma línea, sin quitarle demasiada libertad en el proceso ya que tú puedes decidir el orden bajo el que completas misiones principales y secundarias.

Divertido, frenético y a veces caótico gameplay

Sin importar cuál sea tu opinión sobre la franquicia de Borderland, no podemos negar que Gearbox ha logrado perfeccionar las mecánicas de disparos en primera persona. En esencia, Wonderlas sigue siendo un FPS, pero en esta ocasión podemos complementarlo con elementos adicionales que ciertamente le dan un toque de frescura al juego.

Sí, las armas y el tipo de loot que consigues sigue siendo una parte sumamente importante de la experiencia, pero ahora también tenemos algunas otras cosas. La magia, por mencionar una de ellas, definitivamente ayuda para que el sistema de combate se sienta mucho más dinámico y frenético que antes, además de que evidentemente, existe un enorme espacio para la personalización.

Antes de empezar con tu aventura en Wonderlands, será necesario elegir una clase y personalizar la apariencia de tu avatar. Este creador de personajes tiene elementos ya conocidos que los veteranos del gaming reconocerán de inmediato, pero donde se pone interesante todo esto es cuando llega el momento de elegir el estilo de juego que querremos tener a lo largo del título.

Al tratarse de una aventura ambientada en un mundo de fantasía, tenemos un sistema con clases mucho más tradicionales como el guerrero, el mago, el ladrón, el nigromante, por mencionar unas cuantas. Cada una de estas clases tiene su propio árbol de habilidades, el cual tendrá habilidades diferentes dependiendo de la clase que hayamos elegido. Esto significa que existe un estilo de juego para cada tipo de jugador, ya sea que prefieras solucionar todo a balazos, o si prefieres combinar la magia o de plano, tratar de ser lo más sigiloso posible, existe un estilo perfecto para ti.

Eventualmente llegará un punto en el que podrás desbloquear una clase secundaria, que servirá como complemento para tu clase principal. Obviamente esto destapa muchas posibilidades más en cuanto a la personalización y no te preocupes si no te gustó la manera en que armaste tu clase, ya que será posible reiniciar los puntos que hayas invertido en el árbol de habilidad así como los que hayas invertido en tu personaje.

Wonderlands utiliza el mismo sistema de combate que Borderlands 3, aunque con los elementos que te mencione previamente, sí se llega a sentir mucho más frenético y en ocasiones, hasta caótico. Debido a que siempre habrá hechizos, habilidades y balas volando por todo el lugar, no siempre será fácil determinar de dónde provienen los ataques de enemigos. Muchas veces esto resultará en la muerte del jugador, aunque el sistema de venganza está de vuelta y al matar a un enemigo antes de morir, estaremos de regreso en el campo de batalla.

Los disparos se sienten bien, y al combinar esto con la magia y diversas habilidades, tenemos un sistema que funciona y que luce increíble, incluso si muchas veces no podemos entender exactamente qué está pasando frente a nuestros ojos. Estas habilidades van desde rayos que nos permiten hacer daño a varios enemigos al mismo tiempo, hasta algunas otras que nos permiten invocar a un compañero para distraer a los enemigos mientras nosotros atacamos desde lejos. Como te decía hace unos momentos, existe una enorme variedad en cuanto a esto.

En el apartado de las armas tenemos las ya conocidas pistolas, metralletas, lanzacohetes, escopetas y francotiradores, aunque claro, todos ellos han sido adaptados visualmente para verse un poco más pertinentes ante la ambientación de fantasía que tiene el juego. Pero funcionan de la misma forma que siempre, aunque con unas cuantas alteraciones, especialmente en el apartado de los elementos.

Algo que me decepcionó en cuanto a todo esto es que no hay una gran variedad de enemigos, y considerando las enormes libertades que se toma el juego para todo lo demás, esto ciertamente resultó ser un gran desperdicio. Y es que constantemente te estarás enfrentando a los mismos enemigos una y otra vez aunque con distintas variantes que, valga la redundancia, no varían demasiado. Por ejemplo, los esqueletos a los que enfrentaste en el primer nivel van a regresar en áreas mucho más avanzadas del juego aunque ahora tendrán un casco y un hacha en lugar de una simple espada.

Generalmente hablando, Wonderlands hace un buen trabajo manteniendo un nivel de dificultad constante a lo largo de cada nivel, y yo personalmente no sentí que hubiera mucho reto con la dificultad normal. Las cosas cambian al momento de pelear contra jefes, pues sí se llega a sentir un alto brinco en complejidad y lo más probable es que las primeras veces sí vayas a tener problemas lidiando contra este tipo de enemigos. Sus patrones de ataques no siempre son fáciles de predecir, y habrá muchas ocasiones en donde sientas que el juego está siendo injusto contigo, y la realidad es que la estrategia más viable para acabar con muchos de ellos es tan simple como esquivar, disparar, y repetir.

Y aprovecho este espacio para hablar rápidamente sobre su apartado técnico, el cual me dejó bastante satisfecho. En el caso de PS5 y Series X|S, Wonderlands ofrece dos diferentes modos visuales: Performance, que ofrece un gameplay a 120FPS en resolución de 1080p; y Quality, que ofrece 60FPS en una resolución dinámica de 4K. Si bien es cierto que ambos modos funcionan a la perfección, en Quality llega a haber repentinas caídas en la tasa de cuadros por segundo del juego, aunque en realidad no es algo tan grave pero yo preferí jugar en modo Performance en todo momento.

En el tema de bugs y glitches también estamos frente a una experiencia sumamente limpia, así que no deberás preocuparte demasiado por esto. Pero donde Wonderlands realmente se lleva una ovación de mi parte, es en el uso del DualSense. Aún siendo un título third-party, Wonderlands incluso se llega a sentir como algo de los PlayStation Studios debido a lo bien implementando que está el control del PS5. No solamente tenemos los gatillos adaptables que ofrecen mayor o menor resistencia dependiendo del arma que utilices, sino que la vibración háptica también está muy presente aquí. Sentirás diferentes tipos de vibraciones según tus acciones, y por ejemplo, cuando estás canalizando un hechizo, podrás sentir una vibración del lado izquierdo o derecho, dependiendo de cuál brazo estés usando para atacar.

Un profundo sistema de loot y recompensas

Incluso Tales from the Borderlands, juego desarrollado por Telltale Games, tenía un sistema de loot así que era de esperarse que Tiny Tina’s Wonderlands obviamente fuese a hacer uso de él también. Los veteranos de este género, y de la franquicia de Borderlands, reconocerán de inmediato la forma en que funciona este sistema, así como los diferentes tiers que lo componen.

Tenemos armas, accesorios y armaduras que van desde la categoría común, hasta la legendaria. Evidentemente, entre mayor sea su tier, mejor serán sus beneficios. Sin embargo, también hay otros factores que debemos considerar y no dejarnos llevar únicamente por el equipo legendario. Últimadamente, esto dependerá de tu estilo de juego, y te explicó a qué me refiero con esto.

El loot en Tiny Tina’s es igual de extenso que en cualquier otro título de Borderlands, así que no te dejes llevar por el hecho de que esto es un spinoff. Normalmente, lo ideal es utilizar el arma con el que te sientas más cómodo, pero esto no siempre es posible. Esto lo digo porque al tratarse de un sistema aleatorio, dependerá de qué tanta suerte tengas para conseguir el arma o el hechizo que mejor te funcione. De cierta manera, esto te obliga a experimentar con otras armas que normalmente no utilizarías y quién sabe, en una de esas hasta podrías cambiar de favorita.

Debido a que cada misión y área está dividida por nivel, muchas veces será necesario dejar de lado nuestra arma de elección por alguna otra que ofrezca mejores estadísticas, particularmente por el tema del daño. Hay enemigos que llegan a sentirse como estas auténticas esponjas de daño, e incluso si cuentas con el equipo adecuado, no siempre será fácil vencerlos. Habitualmente, lo ideal es tratar de explotar su debilidad ya sea mediante hechizos o las propiedades elementales de tu arma, lo cual también te obliga a experimentar.

De entrada, tendrás un espacio muy limitado para almacenar loot, aunque eventualmente podrás aumentar su capacidad pero este no será un proceso nada barato. La mayor parte del tiempo deberás ser muy cuidadoso con la forma en la que administras tu loot, y sí, esto puede llegar a volverse bastante tedioso. El juego te está arrojando loot constantemente, por lo que casi siempre te encontrarás con un debate de no saber cuáles armas descartar y cuáles quedarte, mismo caso con tu armadura y algunos accesorios.

Como tal, no existe una manera “rápida” de deshacerte de todo este loot al mismo tiempo, ya que aunque sí hay una forma de vender todo lo que no necesites con presionar un simple botón, tú tendrás que elegir estos objetos manualmente. También puede resultar ser bastante incómodo tener que estar descartando loot constantemente ya que la única forma de venderlo es mediante las máquinas dispensadoras, y por lo general, suele haber entre tres o cuatro por nivel que no siempre están tan bien distribuidas como me hubiese gustado.

Al final, el tener tanto loot de forma tan constante podría generar un sentimiento abrumador en el usuario, especialmente para quienes llegan a Tiny Tina’s y quieren tratarlo como un simple FPS. Pero al mismo tiempo, esto, en combinación con el extenso sistema de clases, también hace que las posibilidades en cuanto al gameplay se vuelvan prácticamente infinitas.

Una encantadora propuesta que desborda personalidad y carisma

Al igual que muchas otras personas, admito que yo tampoco estaba demasiado interesado en Tiny Tina’s Wonderlands pero tras haberle puesto las manos encima, he quedado muy satisfecho. La historia, y la forma en que nos la cuentan, es verdaderamente original y divertida, con un sinfín de momentos espontáneos que te mantendrán en estado de intriga en casi todo momento. A pesar de su gran sentido del humor, a veces los chistes pueden llegar a sentirse cansados, especialmente cuando llevas escuchando los mismos una y otra vez.

Gracias a su amplio loot y sistema de personalización de clases, Wonderlands te permite jugar como mejor te parezca y en realidad no existe una opción correcta e incorrecta sobre cómo jugar. Puedes experimentar con todo tipo de armas y tácticas para encontrar la fórmula ideal para ti, algo que no muchos juegos se pueden dar el lujo de hacer.

En el apartado técnico también tenemos una experiencia sumamente pulcra, en donde no serás interrumpido constantemente por molestos bugs o glitches que puedan afectar drásticamente tu partida. Además, el gran uso del DualSense también es algo que me dejó bastante sorprendido.

Para concluir, Tiny Tina’s Wonderlands es una aventura verdaderamente especial y original que, incluso si nunca te llamó la atención algo como Borderlands, creo que sí deberías darle oportunidad a esta nueva propuesta. Si este spinoff es una probadita de lo que nos espera para la inevitable cuarta entrega de esta querida franquicia, entonces Gearbox Software y 2K Games van por muy buen camino.