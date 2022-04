Ella Purnell se une a la serie de Fallout

Una de las series de videojuegos más esperadas, es la adaptación de Fallout por parte de Amazon. Si bien aún falta mucho para tener el primer vistazo a esta producción, poco a poco se ha compartido más información sobre este proyecto. De esta forma, recientemente se ha revelado que Ella Purnell se ha unido a este show en uno de los papeles protagónicos.

De acuerdo con Deadline, Ella Purnell, a quien reconocerás por sus papeles en Army of the Dead y como Jinx en Arcane, la serie animada de League of Legends, formará parte de la adaptación de Fallout para Prime Video. Aunque por el momento no hay muchos detalles, se especula que la actriz estará a cargo de Jean, una mujer joven con una actitud positiva que puede estar ocultando un secreto peligroso, y uno de los papeles principales.

Considerando que la serie de Fallout aún sigue en el proceso de encontrar actores para todo tipo de papeles, está claro que aún falta mucho tiempo para ver esta producción en la plataforma de streaming de Amazon. Será interesante ver si este show estará al nivel de la reciente adaptación de Halo, o será mejor.

En temas relacionados, una secuela de Fallout New Vegas ya estaría en desarrollo. De igual forma, 14 años después, se ha encontrado un nuevo detalle en Fallout 3.

Nota del Editor:

Ella Purnell es una buena actriz. Si bien sus papeles para el cine dejan mucho que desear, sus actuaciones para televisión son bastante impresionantes. Como Jinx, logró capturar esta nueva versión del personaje de League of Legends, y le dio una gran personalidad.

Vía: Deadline