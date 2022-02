Una secuela de Fallout: New Vegas ya estaría en desarrollo

A pesar de no formar parte de la línea principal, Fallout: New Vegas es considerado por muchos como el mejor juego de esta franquicia, y con buena razón. Obsidian Entertainment, desarrolladores de este aclamado título, han estado muy ocupados estos últimos años con The Outer Worlds, sus expansiones y su secuela, pero parece que también han estado planeando un posible New Vegas 2.

Durante el más reciente show de Giantbomb, Jeff Grubb, confiable insider, mencionó que la gente de Microsoft ya ha tenido conversaciones relacionadas a New Vegas 2:

“Todavía es muy pronto, pero la gente ya empezó a hablar sobre ‘Obsidian’ y ‘New Vegas 2’. Digo, estamos hablando de que todavía faltan muchos años más. Pero por lo menos hay un interés y las conversaciones sobre hacer algo así están sucediendo. Mucha gente dentro de Microsoft cree que este juego podría funcionar y hay mucho interés por hacerlo una realidad.”

Así que si este rumor resulta ser cierto, New Vegas realmente podría tener una secuela todos estos años después. A pesar de lo confiable que es Grubb, lo mejor es tomar toda esta información con reserva hasta que tengamos más fuentes que puedan corroborarlo.

Nota del editor: Por supuesto que me encantaría tener una secuela de New Vegas, además de que tiene todo el sentido del mundo. Microsoft ya es dueño tanto de Bethesda como de Obsidian, por lo que realmente no hay nada que les impida desarrollar esta segunda parte.

Via: VGC