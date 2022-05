Se confirma que Jane Foster no va a reemplazar a Thor

Thor: Love and Thunder está a muy poco tiempo de estrenarse en los cines, razón por la cual la promoción de la película se va haciendo más presente, esto en forma de videos y entrevistas. Y ahora una de las más grandes preguntas ya se contestó, una que nos dice si Jane Foster va a reemplazar al dios del trueno en las siguientes películas del Universo de Marvel.

En una entrevista hecha hacia el director de la película, Taika Waititi, se le preguntó si Jane Foster va a regresar en futuras cintas, incluso se mencionó si tomará el papel de Thor para suplirlo. Ante esto, contestó que alguien debía tomar el martillo, pues se cuenta actualmente con el hacha, pero eso no significa que la chica quitará del mapa al protagonista de la historia.

Además, Waititi dejó claro que Jane Foster no necesariamente conservará sus poderes al final de la cinta, insinuando que será solo un momento sustancial en el que obtendrá las habilidades. Esto también lo vimos en Iron Man 3, cuando Pepper Pots obtuvo una especie de boost y derrotó al Mandarin, el cual perdió al final para así volver a la normalidad.

Aquí su declaración:

Es divertida la idea de que Thor tiene el Stormbreaker, y ahora su martillo está de vuelta y está en manos de otra persona. Ya no es su martillo. Es la idea de que alguien está tomando su lugar. No estoy al tanto de ningún plan que Marvel tiene para el futuro, pero no lo sé. No creo que ese sea el caso.