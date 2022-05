Amber Heard solo estaría 10 minutos en Aquaman 2

El divorcio de Johnny Depp y Amber Heard es un conflicto que no solo está afectando la vida privada de los actores, sino también sus carreras en Hollywood. Aunque es Depp quien más ha sufrido, con su completa salida de Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore y la serie de Piratas del Caribe, el futuro laboral de Heard tampoco se ve positivo. De esta forma, un nuevo reporte ha señalado que el papel de esta actriz en Aquaman and the Lost Kingdom se ha reducido sustancialmente.

De acuerdo con TMZ, Warner Bros. habría cortado significativamente la participación de Amber Heard en la secuela de Aquaman. Aunque su personaje seguirá en la película, se ha mencionado que solo contará con 10 minutos a cuadro. Recordemos que Mera, el papel a cargo de Heard, fue la coprotagonista en la primera cinta del héroe de DC, por lo que este recorte es sustantivo.

Aunque por el momento no hay información oficial sobre Warner Bros. respecto a la participación de Amber Heard en Aquaman and the Lost Kingdom, esto probablemente sea una respuesta a la petición en Change.org, en donde más de tres millones de personas han firmado para retirar a la actriz de la película por completo.

Considerando que Aquaman and the Lost Kingdom llegará a las salas de cines hasta el 17 de marzo de 2023, aún falta mucho para tener un avance de esta cinta, y así aclarar nuestras dudas sobre la participación de Heard. En temas relacionados, varias películas de DC se han retrasado. De igual forma, Johnny Depp afirma que Amber Heard entró a Aquaman por él.

Nota del Editor:

Queda claro que DC simplemente no puede tener su propio universo cinematográfico. Ya sea por la intromisión de Warner Bros., crisis personales o, en el caso de Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash, los actores principales arruinando su reputación.

Vía: TMZ