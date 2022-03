Justo cuando creímos que ya no habría más retrasos en películas debido a la pandemia, llega Warner Bros. para anunciar que casi todas las grandes producciones de DC habían recorrido su estreno de este año al siguiente. Entre ellas tenemos proyectos como The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Black Adam y unas cuantas más.

A continuación, una lista con las películas que se atrasaron:

– Aquaman 2 ahora se estrenará el 17 de marzo de 2023

– The Flash ahora se estrenará el 23 de junio de 2023

– Black Adam ahora se estrenará el 21 octubre de 2022

– Super Pets ahora se estrenará el 29 de julio de 2022

– Shazam and the Fury of the Gods ahora se estrenará el 12 de diciembre de 2022

La única película que adelantó su lanzamiento fue la secuela de Shazam, la cual anteriormente se iba a estrenar hasta mediados del próximo año, pero si todo sale bien, ahora la podremos disfrutar a finales de este 2022.

De acuerdo con Warner Bros., este cambio se debe al COVID-19, el cual está afectando la posproducción de todos estos largometrajes. Evidentemente, esto no quiere decir que estas nuevas fechas ya sean las definitivas, pues todo podría cambiar entre hoy y sus respectivos días de estreno.

Nota del editor: Pues la verdad yo ya no esperaba que fuese a haber más retrasos, pero aquí estamos. Lo bueno es que este año sigue cargado de importantes películas, y The Batman ciertamente ayudó a rellenar ese hueco que teníamos por ver algo de DC en la pantalla grande.

Via: Variety