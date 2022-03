Sony suspende las ventas de PlayStation en Rusia

Sony ha decidido unirse a compañías como Microsoft, Activision, Netflix, y Twitch que han suspendido sus servicios y ventas de productos en Rusia. La firma nipona afirmó que, debido al conflicto con Ucrania, estarán suspendiendo la venta tanto de hardware como de software de PlayStation en este país. Eso también incluye a la PlayStation Store, que será deshabilitada temporalmente.

La noticia fue confirmada por un representante de Sony, que en declaraciones para CNBC, mencionó que la compañía suspenderá todos los envíos de hardware y software en el país, así como el lanzamiento de Gran Turismo 7. Asimismo, también realizarán una importante donación a diversas organizaciones humanitarias.

“Sony Interactive Entertainment (SIE) se ha unido a la comunidad global para exigir paz en Ucrania.

Para apoyar a instituciones humanitarias, Sony Group Corporation anunció una donación de $2 millones de dólares a la United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) y la entidad no gubernamental internacional, Save the Children, para apoyar a las víctimas de la tragedia.”