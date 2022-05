¡Tendremos nuevo State of Play la próxima semana!

Han pasado poco más de dos meses desde el último State of Play. Con junio, mes en donde usualmente vemos grandes presentaciones por parte de las compañías de videojuegos, a solo unos días de distancia, hoy se confirmó que un nuevo State of Play se llevará a cabo la próxima semana.

Este State of Play se llevará a cabo el próximo 2 de junio a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente. ¿Qué veremos en esta presentación? Bueno, se ha comentado que tendremos una serie de anuncios por parte de desarrolladores third-party, así como un pequeño vistazo a los títulos que están en desarrollo para PlayStation VR2.

State of Play returns next week! Tune in live at 3pm PT on June 2 for reveals, announcements, and more: https://t.co/3lqi9GL9VZ pic.twitter.com/NLLTAgvgLY

— PlayStation (@PlayStation) May 27, 2022