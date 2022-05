TODO sobre el nuevo PlayStation Plus

Nos encontramos a menos de un mes del lanzamiento del nuevo PlayStation Plus. Este servicio reimaginado seguirá ofreciendo los beneficios a los que estamos acostumbrados, como juego en línea y una serie de títulos sin costo adicional cada mes. Sin embargo, también proporcionará algunos juegos clásicos, una extensa librería de PS4 y PS5, así como varios demos. De esta forma, aquí te decimos todos lo que necesitas saber sobre el nuevo PS Plus.

¿Cuándo llegará el nuevo PlayStation Plus?

El lanzamiento del nuevo PS Plus no será global ni parejo. Aunque se había mencionado que el servicio estará disponible en junio, varios países de Asia tendrán acceso a esta plataforma a partir del próximo 23 de mayo. Sin embargo, en América del Norte y Sur tendremos que esperar hasta el 13 de junio para por fin acceder a los beneficios que incluirá Plus.

¿Cuál será el costo del nuevo PS Plus?

Esta versión mejorada del servicio contará con diversas suscripciones, cada una ofreciendo diferentes beneficios a varios precios. Estos son:

–PlayStation Plus Essential: El servicio que conocemos hoy en día se conservará, y seguirás teniendo acceso a juegos en línea, así como de tres a cuatro títulos sin costo adicional cada mes. El precio se mantendrá igual, por lo que seguirás pagando $9.99 dólares al mes, $24.99 cada tres meses, y $59.99 dólares al año.

–PlayStation Plus Extra: Esta categoría añade hasta un total de 500 juegos de PS4 y PS5, los cuales podrás descargar en cualquier momento a tu consola. El precio para Latinoamérica es de $10.49 dólares mensuales, $27.99 dólares trimestrales, y $66.99 dólares anuales.

–PlayStation Premium (Deluxe para América Latina): Aquí se incluyen todos los beneficios de Extra y Essential, además de agregar 340 juegos adicionales al catálogo, incluyendo títulos de PS1, PS2, y PSP, los cuales podrás descargar o jugar vía streaming. También habrá títulos de PS3, pero estos únicamente se podrán jugar vía streaming. Adicionalmente, los miembros de esta categoría también recibirán pruebas por tiempo limitado de ciertos juegos. El precio para Latinoamérica es de $11.99 dólares mensuales, $31.99 dólares trimestrales, y $76.99 dólares anuales

¿Cómo cambiar al nuevo plan de PS Plus?

Si ya cuentas con una suscripción a PS Plus o PS Now, automáticamente tendrás acceso a la nueva versión de este servicio, con los usuarios de PS Now cambiando a la categoría Premium. Puedes conocer más detalles sobre este punto aquí.

¿Cuáles serán los juegos clásicos que llegarán al servicio?

Aunque se habla de un total de 340 títulos de PS1, PS2, PS3 y PSP, hasta el momento solo se ha revelado una pequeña lista que incluye juegos como Ape Escape, Tekken 2, Jumping Flash y más. Puedes checar la lista completa aquí.

¿Qué tan extensa será la librería de PS4 y PS5?

Sony ha mencionado que 400 juegos de la actual y pasada generación llegarán a este servicio, con títulos como Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered, Marvel’s Spider-Man y más presentes día uno. Puedes checar la lista completa aquí.

¿Los juegos de PS3 llegarán a América Latina?

No. Debido a que los juegos de PS3 solo estarán disponibles por medio de la nube, servicio que no está disponible en América Latina, en nuestra región no podremos disfrutar de estos títulos, al menos no por el momento.

¿Veremos lanzamientos día uno, como en Xbox Game Pass?

Sony ha mencionado que no tienen la intención de lanzar juegos nuevos día uno. Así que God of War Ragnarok tardará mucho en paracer en el nuevo PS Plus.

Te recordamos que el nuevo PS Plus llegará a nuestra región el próximo 13 de junio, por lo que cada vez falta menos para descubrir qué tan bien funciona este nuevo servicio.

Vía: PlayStation