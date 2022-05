Saints Row: Personalización, diversión y un poco de Far Cry

Por años, la serie de Saints Row ha sido comparada incontables veces con Grand Theft Auto. Si bien los trabajos de Rockstar y Volition comparten una serie de similitudes, como un enfoque en el mundo criminal y la posibilidad de explorar gigantescos mundos abiertos con un sin fin de actividades, los temas y el tono son completamente diferentes. Ahora, considerando que las últimas entregas de estas dos series llegaron al mercado hace casi 10 años, la industria ha cambiado en este tiempo y, como consecuencia, también lo han hecho estas dos propiedades. Aunque aún no sabemos qué nos depara en GTA VI, recientemente tuve la oportunidad de ver un extenso gameplay del nuevo Saints Row, y aquí te diré qué tal está el nuevo trabajo de Volition.

En los Saints confiamos

El nuevo juego de la serie no tiene un gigantesco número cinco en el título, debido a que estamos frente a un reboot. Esto quiere decir que te puedes olvidar de la historia que construyeron las previas entregas en la serie, pero aún se conservará el caótico e irreverente estilo que caracteriza a la franquicia. En esta ocasión, Saints Row nos presenta a un grupo de Saints, cuatro amigos que se dedican a realizar actividades criminales para sobrevivir. De la presentación que tuve la oportunidad de ver, gran parte se enfocó en dejar en claro la relación que hay entre estos personajes. Una de las primeras misiones es un atraco en donde todos participan y, de alguna u otra forma, ayudan al protagonista a salir adelante. Después de eso, hay varias misiones que nos dan la oportunidad de interactuar de forma más personal con específicos miembros del grupo.

Una de las secuencias que tuve la oportunidad de ver fue un intento de secuestro. Uno de los compañeros es tomado prisionero por una de las facciones que hay en este mundo, y es nuestra tarea encontrarlo, dejando en claro que nuestro protagonista hará todo lo que esté a su alcance por sus amigos. Otra misión está enfocada en derrotar a otro grupo enemigo, quienes atormentaron a una aliada en el pasado. ¿Qué tanto será el enfoque que tengan los amigos? Parece que uno bastante fuerte, al menos cuando hablamos de la campaña principal, y un par de tareas secundarias. Aún queda por ver qué tan bien, o mal, está manejado este tema al final del día.

Por otro lado, Saints Row nos presenta diversas facciones de enemigos. Nuestro grupo, conocido como los Saints, decide convertirse en los líderes del mundo criminal de Santo Ileso, pero su trabajo no es fácil, ya que necesitan derrotar a diversos grupos de enemigos, cada uno con un enfoque único al momento de pelear. Por ejemplo, Las Panteras cuenta con unidades bastante fuertes y agresivas, con mini-jefes capaces de cargar armas pesadas, algo que no se encontrará fácilmente con otras pandillas. Aunque aún no se sabe cómo es que esto se traslada a la historia y el gameplay, parece que nuestro enfoque será controlar zonas enemigas, similar a lo que vimos con Far Cry 6.

Diversión a tu gusto

El gran enfoque que se le dio al juego durante la presentación, fue la personalización. Todo, o casi todo, puede ser cambiado a tu gusto en cualquier momento. Esto está mejor ejemplificado con el apartado estético. El personaje principal puede cambiar de sexo, tono de voz, vestimenta, complexión y mucho más con tan solo entrar a un menú. Esto se puede hacer en cualquier momento, sin importar si estás a punto de terminar el juego, o solo caminas por las calles momentáneamente. Tienes una gran libertad. Aunque al inicio solo tendrás acceso a una serie de combinaciones predeterminadas, eventualmente obtendrás muchos, pero muchos trajes y opciones de vestuario. Esto no se queda aquí, ya que la base de operación de los Saints también puede ser modificada con un sin fin de elementos que recolectarás al completar misiones, o comprando en tiendas específicas.

¿Quieres más personalización? Bueno, este punto va más allá de simples elementos visuales, ya que cuentas con diversas habilidades, tanto pasivas como activas, que podrás otorgarle al protagonista, para que así cada misión vaya de acuerdo a tus gustos. Esto es algo que también se aplica a tus tres compañeros, ya que les puedes otorgar ciertas habilidades que los ayudará en el combate. Junto a esto, tendremos a nuestra disposición más de 80 vehículos diferentes, y cada uno puede ser modificado, ya sea de una manera estética, o para que sea eficaz en un enfrentamiento. Una de las novedades es colocar un gancho en la parte trasera, y utilizar diferentes objetos como una herramienta de destrucción.

Hablando de carros, los coches han sido sometidos a una serie de cambios para que ya no solo sean un medio de transporte común. Se ha implementado un nuevo sistema que les da una mayor movilidad, y te permite viajar a lo largo del mapa de una forma más divertida. Si no estás interesado en esto, siempre puedes optar por utilizar un traje de ardilla y volar mientras brincas en las cabezas de los ciudadanos para así recuperar altura. Por si fuera poco, también hay otros vehículos que te permitirán crear un caos extraordinario, como motocicletas y helicópteros.

De igual forma, el combate cuerpo a cuerpo ha sido modificado. No solo tendrás a tu disponibilidad una serie de armas únicas, las cuales cuentan con habilidades especiales que se desbloquean al completar retos específicos, sino que también puedes hacer uso de tus puños y golpear a tus enemigos. Para hacer que esto sea más divertido, se ha implementado un sistema que te da acceso a combos, finishers y más. Claro, esto también tendrá un gran cantidad de opciones de personalización que se ajustarán a tu estilo de juego.

Un nuevo escenario de juego

Una vez que estés cansado de pelear, siempre puedes optar por caminar por las calles de Santo Ileso, un pueblo inspirado en Nuevo México, California y parte de la frontera entre Estados Unidos y México. Junto a las misiones principales, también tendrás la oportunidad de tomar tareas secundarias, conocidas como side hustles, las cuales te permitirán expandir tu conocido de este mapa, crear nuevas relaciones, obtener algún beneficio, o simplemente divertirte de formas únicas. Si te preguntas qué tan natural y aleatorio es este mundo, Volition ha introducido Oportunidades, una serie de eventos que ocurren ocasionalmente, como un camión del banco que puedes robar. De igual forma, gracias a la introducción de una enorme cantidad de emotes, puedes interactuar con los locales de diversas formas.

Uno de los puntos importantes de Saints Row, es expandir tu dominio criminal. No basta con solo avanzar en la historia principal. A lo largo de Santo Ileso podrás adquirir 14 locaciones únicas. Estas no solo te dan acceso a ciertos beneficios, como una tienda de armas, sino que también dan pie a misiones específicas con las cuales conocerás nuevas caras, y dan acceso a mini-misiones, como causar cierta cantidad de daño con un lanzacohetes ilimitado en un tiempo determinado. Lo mejor de todo, es que todo lo que les acabo de contar, y todo lo que ofrece Saints Row, se puede disfrutar en modo cooperativo en todo momento, algo que hará más divertida la experiencia base.

¿De lo mejor que nos espera?

Por lo visto, Saints Row luce muy bien. Aunque en su momento se le comparaba a esta serie con GTA, esta nueva entrega cuenta con una serie de similitudes con Far Cry, específicamente la última entrega. El gameplay que tuve la oportunidad de ver nos presenta un extenso mundo que puedes recorrer como tú lo desees. Esa es la clave de este reboot. En lugar de presentarnos una estructura atada a lo que vimos hace 10 años, este título tiene un enfoque en la personalización, no solo de tu personaje o armas, sino de la forma en la que deseas avanzar. Considerando que Saints Row se posiciona para ser una de las cartas fuertes para la segunda mitad de año, con un lanzamiento planeado para el 23 de agosto de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, no me sorprendería si este reboot hace más que darle un nuevo aire a la serie.