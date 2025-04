Ya jugamos Capcom Fighting Collection 2

El legado es algo que merece ser preservado. Aunque la industria de los videojuegos tiene más de 50 años de existir, pocas son las compañías que están dispuestas a hacer todo lo posible para que su extenso catálogo esté disponible hoy en día de la mejor forma posible. Dentro de este grupo, el nombre de Capcom resalta inmediatamente. La empresa japonesa no solo se ha encargado de relanzar Resident Evil 4 en cada dispositivo posible, sino que desde hace un par de años nos ha entregado colecciones que nos dan un extenso vistazo a su historia en las arcades. Tras el lanzamiento de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics el año pasado, muchos se preguntaron cuál sería el siguiente paso en esta labor, y la respuesta fue darle el escenario principal a experiencias que no todos conocen.

El próximo 16 de mayo, todos los interesados podrán comprar Capcom Fighting Collection 2 que, además de la ya clásica representación de Street Fighter, también nos permitirá disfrutar de títulos que muchos seguramente se perdieron, como Power Stone y Plasma Sword: Nightmare of Bilstein. De esta forma, desde hace unos días he podido experimentar esta colección, y si bien aún no es tiempo para una reseña en forma, sí les puedo contar qué tal está la colección en este previo, el cual seguramente responderá muchas de las dudas que ustedes tienen.

Es el turno de las joyas ocultas

Capcom Fighting Collection 2 es una colección dedicada a los fans de los juegos de peleas. Si bien es cierto que previos paquetes de la compañía también tenían un par de joyas ocultas, como Red Earth en la primera Capcom Fighting Collection, este nuevo conjunto contiene más de un título que el público en general probablemente nunca ha visto, pero eso no significa que estas experiencias sean malas, todo lo contrario. Las ocho entregas aquí presentes nos dan un vistazo a la época en la que la compañía japonesa no solo estaba dispuesta a colaborar con uno de sus principales competidores, sino que también se dedicó a probar suerte con nuevas propiedades con conceptos únicos.

En esta colección podemos disfrutar de Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 y Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, tanto en su versión EO como normal, dándonos la oportunidad de jugar, como su nombre lo indica, con el extenso catálogo de personajes de las dos compañías, permitiendo enfrentamientos en donde Ryu e Iori se enfrentan contra Rugal y M. Bision. Continuando con los crossovers, también tenemos a nuestra disposición Capcom Fighting Evolution del 2004, el cual reúne a las series de Street Fighter, Red Earth y Darkstalkers, cada uno haciendo uso de un sistema de combate único, celebrando el legado de la compañía.

Para todos los amantes del Dreamcast, la colección también incluye Power Stone de 1999 y su secuela, Power Stone 2 del año 2000. Si bien este par formó parte de las arcades en Japón y occidente, muchos los recordamos por ser unos de los juegos de peleas más interesantes en el Dreamcast. Aquí se nos presenta un estilo de combate enfocado en reunir gemas para convertirnos en versiones más poderosas capaces de hacer un par de ataques devastadores. Más que algo competitivo, estas dos entregas van más del lado de Super Smash Bros., en el sentido de que están orientadas en enfrentamientos frenéticos y divertidos, pero en escenarios 3D.

Otra gran inclusión en la colección es Street Fighter Alpha 3 Upper del 2001. Este es un relanzamiento mejorado que incorporó los personajes adicionales que aparecen en los ports de consola. Notablemente, esta es la primera vez que la versión arcade original de Upper está disponible fuera de Japón. Si bien continúa con una fórmula que ya todos conocemos, también ofrece una serie de ideas interesantes, como múltiples sets de movimientos de personaje y una velocidad frenética.

Ahora, pasando a los miembros más llamativos de esta colección, tenemos a Plasma Sword: Nightmare of Bilstein de 1998, un acercamiento a los juegos de peleas en 3D similar a Tekken, pero con un toque espacial tipo Star Wars: y Project Justice, también conocido como Project Justice: Rival Schools 2, del año 2000, el cual es un juego de peleas en 3D, pero enfocado en la relación entre equipos y con un ambiente escolar japonés que estaba muy de moda en esa época. Para todos aquellos que adoran este género, estas dos entregas en particular son las joyas de la colección, y tenerlas disponibles hoy en día es algo que se debe celebrar.

Con estos ocho juegos, Capcom Fighting Collection 2 se presenta como una colección que todos los fans de la compañía y el género deben de tener. Títulos como Project Justice y los dos Power Stone son experiencias que estuvieron atrapadas en el Dreamcast y PSP por décadas, por lo que es bueno tenerlas en nuestras manos, permitiendo que una nueva generación tenga la oportunidad de disfrutar de algunos de los clásicos más amados de la comunidad y, como ya se esperaba, con todas las ventajas que estas colecciones nos ofrecen hoy en día.

El legado de Capcom

Capcom encontró una fórmula para sus colecciones de peleas, y sabe muy bien que lo que no está roto, no hay que arreglar. De esta forma, si ya jugaron Capcom Fighting Collection o Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, la nueva colección les ofrecerá el mismo contenido adicional y opciones de visualización. Esto significa que podrás disfrutar de los ocho títulos tanto offline como online, para demostrar que eres el mejor de todo el mundo en Power Stone 2; tenemos acceso a las versiones occidentales y japonesas de cada entrega, y es posible modificar aspectos como la dificultad, la cantidad de continues, hacer quick save, y hasta seleccionar un soundtrack alternativo para algunos títulos.

Junto a esto, Capcom Fighting Collection 2 incluye una galería de imágenes con los manuales originales, arte conceptual, impresionantes ilustraciones y hasta un par de documentos de diseño, dejando en claro que la compañía japonesa tiene todo su papeleo en orden. Uno de los atractivos más interesantes son todas las colecciones de música disponibles, en donde encontramos las composiciones originales y las nuevas. En este punto, el trabajo más reciente seguramente será un choque para algunos, para mí lo fue al escuchar la versión de This is true Love Makin’, pero denle una oportunidad a estos remixes, es muy probable que más de uno los logre sorprender.

En general, el trabajo adicional para Capcom Fighting Collection 2 está a la par de las pruebas colecciones de la compañía, y eso significa un gran vistazo a cada juego, con las opciones necesarias para tener una experiencia tradicional o moderna. El hecho de que se pueda modificar la dificultad, velocidad y la cantidad de continues es más que suficiente para que aquellos que tal vez no son tan buenos con el control, puedan experimentar la increíble música, el espectacular apartado visual, las divertidas historias, y los excitantes enfrentamientos que cada título nos ofrece.

Reviviendo un sentimiento

Sin embargo, disfrutar de los juegos en sí es solo parte de la experiencia. Algo que hace especiales a estas colecciones, es que Capcom también se ha tomado el tiempo necesario para recrear lo que era disfrutar de algo como Marvel vs. SNK 2 en arcade, esto gracias a una serie de filtros y la opción de ver los movimientos de cada personaje en cualquier momento. De esta forma, Capcom Fighting Collection 2 no rompe el molde y, una vez más, replica el trabajo de sus predecesores, algo será más que suficiente para algunos, pero tal vez le quede a deber a otros.

La colección, además de tener varios fondos temáticos, cuenta con diversas opciones de visualización, con scanlines de diferente tipo, permitiendo que cada persona logre personalizar su experiencia. El propósito de cada filtro de pantalla es replicar los monitores de los gabinetes de arcade y los televisores CRT de la época en que se lanzaron estos juegos. Recordemos que estos títulos fueron creados con la resolución de estas pantallas en mente, en donde los desarrolladores tomaron en cuenta los espacios en negro de cada pixel para todos los diseños y animaciones. De esta forma, agregar las scanlines logra replicar de buena forma el sentimiento de jugar algo como Street Fighter Alpha 3 Upper.

Sin embargo, las opciones pudieron ser más complejas. Las scanlines verticales, las cuales replican las pantallas de gabinetes de arcade funcionan a la perfección en todo momento, y es la que viene automáticamente. Junto a esto, hay un filtro que cuenta con las líneas horizontales, como los de una TV, con una imagen que refleja una pantalla ya desgastada, la cual tiene su propio carisma, y me hubiera gustado ver una versión de esto con las líneas verticales.

Al final del día, todas las opciones de Capcom Fighting Collection 2 funcionan muy bien. Por si fuera poco, también se puede acceder a una guía de movimientos generales y personalizada en todo momento presionando un solo botón, algo que ayuda mucho. De igual forma, también hay un modo de entrenamiento robusto que nos enseña todo lo necesario para convertirnos en el siguiente campeón del EVO. Capcom nos ha entregado otra colección que cumple muy bien su función, los fans no se pueden dar el lujo de ignorarla.

¡A pelear!

Capcom Fighting Collection 2 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 16 de mayo, ofreciendo ocho títulos diferentes con una serie de opciones visuales que cumplen bien su tarea, opciones de dificultad, música increíble, y hasta una serie de trofeos para todos aquellos que quieren sacarle todo el jugo a este paquete. Si bien aún falta algo de tiempo para el veredicto final, estoy contento con lo que he jugado hasta el momento, y seguiré disfrutando de Project Justice, Power Store y, de mi siempre amado, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001.