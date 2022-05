La semana pasada llegó el nuevo PS Plus a ciertos países de Asía. De esta forma, muchas personas ya tienen acceso a este servicio y sus beneficios. Sin embargo, las malas noticias han gobernado las conversaciones de los últimos días. Una de las principales críticas que tienen los usuarios, es que los juegos clásicos de PS1 utilizan las versiones europeas que corren a 50Hz. Afortunadamente, PlayStation no se ha quedado de brazos cruzados, ofreciendo una actualización que, en papel, soluciona este problema, pero en realidad empeora la situación.

Recientemente, llegó una nueva actualización al PS Plus de Asia, el cual re-escala los juegos de 50Hz para que corran a 60Hz, esto al mezclar cuadros. Sin embargo, esto ha provocado un efecto de “rastro fantasma”, el cual provoca una distorsión en la imagen, provocando que los objetos se repitan en el mismo espacio.

Por el momento solo se ha reportado este problema en Jumping Flash, Everybody’s Golf y Kurushi, pero no se descarta que otros títulos en este servicio también sufran de este inconveniente. Por el momento no hay un comunicado por parte de PlayStation al respecto, pero es muy probable que ya estén trabajando en una solución, especialmente considerando que Japón recibirá el nuevo PS Plus esta misma semana, y América la siguiente.

En temas relacionados, parece que un nuevo PlayStation Experience está en camino. De igual forma, reporte señala que el emulador de PS1 no cumple con lo prometido.

Nota del Editor:

Aun vez más, esto demuestra la falta de atención que PlayStation tiene por su legado. Aunque este bien pudo ser un error sorpresa, esto no demerita el hecho de que las versiones de 50Hz fueron las que se eligieron al principio, aun cuando se sabía que el público no iba a estar contento.

Vía: Windy Corner TV