Blizzard promete que Diablo IV será diferente a Immortal

Algo que no ha gustado a los fanáticos de Blizzard, son todas las micro transacciones que llegaron al lado de lanzamiento de Diablo Immortal, adaptación de móviles de la franquicia estratégico. Eso mismo los pone dudosos y temerosos, pues piensan que su siguiente entrega principal pueda contar con mecánicas similares de pagos añadidos al juego estándar.

Después de observar los comentarios, el líder de comunidad global de Blizzard, Adam Fletcher, aseguró que este tipo de monetización no se verá implementado de ninguna manera en Diablo IV. Haciendo énfasis en que el lanzamiento móvil necesita de dichas prácticas para poder sobrevivir en el mercado, después de todo es de acceso gratuito.

😀

D4 is coming out as a full price game built strictly for PC/console audiences. The game is huge & there will be tons of content after launch for all players. Paid content is built around optional cosmetic items & eventually full expansions. We will be sharing more info soon!

— Adam Fletcher 💙 (@PezRadar) June 12, 2022