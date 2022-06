Diablo Immortal llegó al mercado la semana pasada. Aunque las primeras reacciones fueron positivas, con el público sorprendiéndose de que esta sea una experiencia clásica de la serie, solo que con elementos free-to-play, el sistema de monetización ha afectado la reputación del juego en los últimos días. Es así que recientemente se reveló que Diablo Immortal es el juego peor calificado en Metacritic.

Actualmente, Diablo Immortal cuenta con una calificación de 0.2% por parte de los fans en PC, quienes han escrito más de 2,400 opiniones. Por su parte, encontramos una recepción del 0.5% en iOS con más de 4,500 reseñas. En general, el agresivo sistema de monetización es la principal queja que el público tiene con este título. Casi no hay opiniones negativas de otros apartados.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que en 2021, World of Warcraft: The Burning Crusade recibió una puntuación de 0.5% por agregar microtransacciones y un sistema de facciones muy criticado. Es importante mencionar que estas calificaciones no reflejan la calidad del juego en general, sino que son un medio para que el público logre expresar su descontento por la monetización que los juegos de Blizzard han presentado en los últimos años.

En temas relacionados, Blizzard ha confirmado la fecha de lanzamiento de Overwatch 2. De igual forma, ya hay ventana de lanzamiento para Diablo IV.

Nota del Editor:

Es una verdadera decepción que un juego bien construido como lo es Diablo Immortal se ponga así mismo el pie gracias a un sistema de monetización que arruina la experiencia para más de una persona. Entiendo la necesidad de generar dinero en un título free-to-play, pero no hay que ser tan agresivos.

Vía: VGC