Chainsaw Man llegará a Crunchyroll, y lo mejor, en español latino

Por mucho, uno de los anime más esperados por parte del público es Chainsaw Man, el cuál contendrá grandes dosis de acción desenfrenada y toques un tanto violentos para ciertos sectores. Y ahora, la plataforma de Crunchyroll nos ha mencionado cuándo la vamos a poder ver, siendo una fecha por ahora no tan definida pero que seguro alegrará a más de uno.

Según la página de este servicio, el anime va a sumarse al catálogo a finales del 2022, estando disponible en más de 200 países de manera simultánea. Por su parte, llegará con subtítulos en diferentes idiomas para el goce de los fans. Aunque lo más importante, es que más adelante llegará la versión con doblaje donde se incluye al español de Latinoamérica.

Chainsaw Man anime comes to Crunchyroll later this year! 🔥 pic.twitter.com/IIKbRMPSmw

— Crunchyroll (@Crunchyroll) May 16, 2022