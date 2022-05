Ubisoft+ llegará a PlayStation con más de 100 títulos

A día de hoy los servicios para poder probar videojuegos mediante una renta se están haciendo más frecuentes, y uno de sus más grandes exponentes es ni más ni menos que Ubisoft+. Aplicación que ya se encuentra disponible en la PC, Google Stadia y Amazon Luna; pero parece que eso no termina ahí, pues planean moverse también a consolas.

En un comunicado proporcionado por la empresa francesa, se confirmó que su servicio llegará a PlayStation en el futuro, ofreciendo la oportunidad de echarle la mano varios videojuegos de su catálogo. Esto incluye tanto lanzamientos aclamados desde hace tiempo, hasta las producciones triple A más recientes, donde no hay restricciones de día uno.

Además de todo esto, el 13 de junio se lanzará Ubisoft+ Classics para PlayStation Plus, el cual trae consigo una selección de títulos que a más de uno van a gustar. En un inicio llegarán 27 videojuegos, librería que se va a ampliar hasta 50 para antes de que finalice el año.

Aquí la lista de los juegos disponibles en su primer día:

– Assassin’s Creed Valhalla

– For Honor

– The Crew 2

– Child of Light

– Eagle Flight

– Far Cry 3: Blood Dragon

– Far Cry 3 Remaster

– Far Cry 4

– Legendary Fishing

– Risk: Urban Assault

– South Park: The Fractured but Whole

– South Park: The Stick of Truth

– Space Junkies

– Star Trek: Bridge Crew

– Starlink: Battle for Atlas

– STEEP

– The Crew

– The Division

– Trackmania Turbo

– Transference

– Trials Fusion

– Trials of the Blood Dragon Game

– Trials Rising

– Valiant Hearts: The Great War

– Watch Dogs

– Werewolves Within

– ZOMBI

Aquí las declaraciones de Chris Early, vicepresidente de asociaciones de Ubisoft:

Con Ubisoft+ Classics, brindamos a los jugadores de PlayStation otra forma de disfrutar los juegos de Ubisoft en sus consolas. Esto es solo el comienzo, ya que finalmente haremos que Ubisoft+ esté disponible para los propietarios de PlayStation a medida que continuamos construyendo nuestra visión y brindando a los jugadores más opciones para acceder a sus juegos favoritos, donde sea que estén.

Recuerda que el servicio de Classics llegará con la suscripción PlayStation Plus Extra o Premium el próximo 13 de junio. Ubisoft+ convencional aún no tiene fecha de llegada.

Vía: Ubisoft