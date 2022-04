Después de ser anunciado hace un par de semanas, Goodbye, Eri, el nuevo manga de Tatsuki Fujimoto, creador de Chainsaw Man, ya está disponible de forma gratuita para todos los que desean embarcarse en un viaje emocional que caracteriza al trabajo de este mangaka.

Goodbye, Eri está disponible de forma gratuita y en español por medio del sitio oficial de Manga Plus. Este es solo un tomo único de 200 páginas, por lo que no esperen alguna continuación. La trama nos presenta a un joven que tiene la tarea de filmar a su madre, quien tiene una enfermedad grave. En el transcurso de estos eventos, conoce a una chica llamada Eri. Uno de los apartados más interesantes es que casi toda la historia es presentada desde la perspectiva de una cámara de celular.

En tan solo un día, Goodbye, Eri ha logrado superar las 2.5 millones de vistas, convirtiéndose en todo un éxito. En comparación, Look Back, otro manga de un solo tomo del mismo autor, logró una cantidad similar de visitas cuando llegó al mercado en julio del año pasado. Aquí puedes leer el manga

Nota del Editor:

Goodbye, Eri es una de las mejores historias que he leído en los últimos años. Es divertida, te hace llorar, reír, y más. La composición del manga y el trabajo de ilustración de Fujimoto es espectacular. No me sorprendería si eventualmente esta obra se convierte en una película de anime.

