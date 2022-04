Bugsnax llegará a Switch y Xbox a finales de este mes

Bugsnax debutó junto al PlayStation 5 a finales de 2020, y aunque fue un título que pasó prácticamente desapercibido, quienes tuvieron oportunidad de jugarlo parecen haber quedado bastante satisfechos. Ahora, esta extraña propuesta estará dando el brinco tanto a Xbox como a Nintendo Switch y sí, estará disponible en Game Pass.

Mediante una publicación en su blog oficial, Xbox anunció que Bugsnax llegará el próximo 28 de abril a Xbox Game Pass, PC Game Pass, y será compatible con consolas Xbox One, Series X|S, cloud gaming, y computadoras con Windows 10. Sin embargo, el tráiler que te compartimos aquí arriba también incluye el logo de Switch al final además de que Young Horses, sus desarrolladores, lo mencionan en la caja de descripción.

Hace no mucho tiempo, Bugsnax recibió una nueva actualización conocida como The Isle of Bigsnax y los jugadores de Xbox y Switch tendrán acceso a ella de forma inmediata. Es decir, podrán disfrutar de la misma versión que se encuentra actualmente en PS5, con todo y su contenido adicional.

Nota del editor: Sonará como algo raro, pero ciertamente existe una audiencia para Bugsnax. Aún siendo un título bastante extraño, lo nuevo de Young Horses logró encontrar un espacio dentro de la industria y el hecho de que vaya a llegar a más plataformas solamente expandirá toda esta audiencia.

Via: Xbox