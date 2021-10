Primer vistazo a Bugsnax: The Isle of Bigsnax

Bugsnax fue uno de los primeros juegos que los usuarios pudieron disfrutar en su nuevo PlayStation 5, y por si estabas buscando nuevo contenido, entonces te alegrará saber que durante el State of Play de hoy se reveló Bugsnax: The Isle of BIGsnax.

Esta expansión añadirá Snax gigantes, más opciones de personalización y mucho más. Estará disponible a inicios de 2022 y será totalmente gratis.

Nota del editor: Bueno, creo que todos pensábamos que Young Horses ya había terminado con Bugsnax, pero no es así. No sabemos si esta expansión vaya a ser la última, pero si todavía no has jugado Bugsnax, yo te recomendaría que lo hicieras puesto que es un producto mucho más divertido de lo pensado.

Fuente: State of Play