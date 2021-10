El State of Play de esta ocasión comenzó con un nuevo juego por parte de Gung Ho, responsables de Ninjala, conocido como Deathverse: Let It Die. Este título parece estar enfocado al multiplayer, en donde varios jugadores compiten por la gloria. Deathverse: Let It Die solo se ha confirmado para el PS4 y PS5, y llegará en algún punto de la primavera de 2022. Como su nombre lo indica, este es un proyecto que se lleva a cabo en el universo de Let it Die, propiedad de Suda51.

Vía: State of Play