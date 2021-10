Se han confirmado más villanos para No Way Home

Los rumores sobre Spider-Man: No Way Home hablan de la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Aunque Sony y Marvel no han confirmado esto, sí se ha revelado que esta cinta contará con la participación de algunos villanos clásicos. Durante el primer tráiler vimos a Alfred Molina como el Doctor Octopus. Ahora, un nuevo adelanto ha confirmado que dos enemigos más de estas cintas están de regreso.

De acuerdo con Empire Magazine, Rhys Ifans volverá a interpretar al Lizard de The Amazing Spider-Man, y Thomas Haden Church retomará el papel de Sandman de Spider-Man 3. La nueva edición de esta revista estará disponible el día de mañana, 28 de octubre, por lo que en cuestión de solo unas horas tendremos más información sobre el regreso de estos personajes.

Junto al Doctor Octopus, Lizard y Sandman, se especula que el Electro de Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe, junto a las otras dos interpretaciones de Spider-Man para la pantalla grande, también aparecerán en esta cinta. Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, es probable que esto cambie en un futuro.

Por si fuera poco, también hay rumores sobre la aparición de Venom, algo que incluso ha sido insinuado por Tom Hardy, responsable de este papel. De igual forma, Tom Holland habla sobre su posible última aparición como Spider-Man.

Nota del Autor:

Aunque suena bastante interesante ver a varios enemigos clásicos de regreso, será interesante ver cómo es que la cinta maneja a estos personajes. Una cosa es la relación del público con estos villanos, y otras es la forma en qué serán integrados en la cinta y se vincularán con esta versión de Spider-Man.

Vía: Empire Magazine