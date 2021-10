Venom 2: Let There Be Carnage ya tiene un par de semanas que llegó a las salas de cine en todo el mundo, y aunque la cinta protagonizada por Tom Hardy tuvo una recepción un tanto mixta, nadie puede negar que la escena post-créditos nos dejó a todos boquiabiertos.

SPOILERS PARA VENOM: LET THERE BE CARNAGE A CONTINUACIÓN

Tras haber vencido a Carnage, Eddie Brock y Venom finalmente se han retirado en una isla tropical, pero cuando las cosas parecían haberse calmado, el hechizo que Dr. Strange realiza en Spider-Man: No Way Home provoca que Venom sea transportado al universo de Peter Parker (Tom Holland).

Obviamente Hardy sabía que esto iba a suceder, y previo a su estreno, el actor compartió y borró una publicación en donde veíamos a Venom enfrentarse a Spider-Man. Pues bueno, Hardy lo hizo de nuevo y acá puedes ver la nueva imagen que borró:

Nota del editor: Pues bueno, creo que es cuestión de tiempo para que Sony y Marvel finalmente nos entreguen esta anticipada pelea. Dudo mucho que vaya a suceder en Spider-Man: No Way Home, pero sí veo posible algún tipo de teaser post-créditos.

