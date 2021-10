¡Así se verán Joel y Ellie en la serie de The Last of Us!

Por si no estabas enterado, la serie de The Last of Us a cargo de HBO ya arrancó filmaciones y como consecuencia, se han estado filtrando diferentes imágenes de su producción. Normalmente estos vistazos están limitados únicamente a los sets de rodaje, pero en esta ocasión, ya se filtró cómo lucirán Joel, Ellie y Tess en esta adaptación televisiva.

Vía Twitter, la cuenta de The Last of Us News, que como su nombre lo indica, se encarga de monitorear y compartir noticias relacionadas a esta franquicia, nos dio nuestro primer vistazo a los personajes previamente mencionados, mismos que serán interpretados por Pablo Pascal, Bella Ramsey y Anna Torv respectivamente.

Como pudiste ver, el atuendo de estos personajes sí le es fiel al del videojuego, aunque claro, todavía falta ver a estos personajes en acción con el debido maquillaje. Pero por mientras, este vistazo debería ser suficiente en lo que llega el oficial.

Nota del editor: A estas alturas, HBO ya debería lanzar un vistazo oficial al proyecto. De lo contrario, vamos a enterarnos de todos los detalles a través de estas filtraciones que si bien nos dan una idea de la forma que está tomando la serie, también podrían ser representaciones incorrectas del resultado final.

Via: The Last of Us News