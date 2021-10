Star+ estará gratis por tiempo limitado en México

Si no tienes planes para este fin de semana, entonces tal vez sea una buena idea aprovechar esta nueva promoción que Disney tiene para ti. Mediante un comunicado oficial, se reveló que Star+ estará gratis el 22, 23 y 24 de octubre para todos en México gracias al Pase Libre.

Star+ Pase Libre permitirá a todos los habitantes de México suscribirse al servicio entre el 22 de octubre y el 24 de octubre para poder disfrutar “sin cargo y limitaciones durante ese período, todo el contenido de entretenimiento general y deportes de este servicio de streaming”.

Lo único que debes hacer para disfrutar de esta promoción es registrarte en el sitio oficial de Star+ entre las fechas previamente mencionadas y listo. Podrás disfrutar de estrenos como “The Empty Man” y el episodio final de la temporada 10 de American Horror Story. Star+ también cuenta con la transmisión exclusiva de los partidos entre Olympique de Marsella vs. PSG por la Ligue 1 de Francia, así como el Inter vs. Juventus de la Serie A de Italia. También hay contenidos de la NFL, F1, y la MLB.

Fuente: Comunicado oficial