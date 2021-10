La escena post-créditos de Venom 2 no era segura

Venom: Let There Be Carnage ya está disponible en los cines internacionales. Al igual que muchas otras películas de Marvel, muchas personas están intrigadas por la escena post-créditos. Si bien lo que se presentó en esta ocasión tiene emocionados a los fans, parece que este no siempre era el plan, y la decisión de incluir a cierto personaje fue algo que se tomó al final de la producción.

CUIDADO. SPOILERS DE VENOM: LET THERE BE CARNAGE A CONTINUACIÓN.

La escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage nos presenta a simbionte, quien le muestra a Eddie una visión de un universo alterno, en donde los dos personajes son testigos de una presentación por parte de J. Jonah Jameson, interpretado por J.K. Simmons, en donde habla sobre la identidad de Spider-Man, algo muy similar a lo que vimos al final de Far From Home.

Aunque esto suena muy interesante, esta escena casi no se hace realidad. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Andy Serkis, director de esta secuela, revela que este suceso nunca fue algo seguro. Esto fue lo que comentó:

“No podría haber sido más cambiante si lo hubieras intentado. (Risas.) Sí, por supuesto, fue algo de lo que hablaron antes de que yo llegara a la película. Hubo momentos en los que él [Spider-Man] iba a estar en la historia, potencialmente, y luego no lo estaba. Pero no, decidimos que queríamos examinar realmente el Venom-verse primero. Así que mientras estábamos pasando por la fotografía principal, las discusiones inevitables tenían que suceder, pero no fue hasta muy, muy tarde que llegamos a la noción precisa del avance que queríamos poner allí”.

Por el momento se desconoce qué significa esta revelación para el MCU y Spider-Man. Seguramente tras los eventos de No Way Home, la cual llegará a los cines este mismo año, tendremos información más clara para el futuro de Spider-Man. Sin embargo, esta escena es bastante prometedora para los fans de este personaje.

En temas relacionados, estas son las primeras opiniones de Venom: Let There Be Carnage. De igual forma, le fue muy bien a esta secuela en taquilla.

Vía: The Hollywood Reporter