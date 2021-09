Éstas son las primeras opiniones de Venom 2

Venom: Let There Be Carnage está a nada de llegar a las salas de cine a nivel internacional. De esta forma, antes de que el público se embarque en una nueva aventura del universo de Marvel, las reseñas de esta cinta ya están disponibles. Como uno podría esperar, la recepción es mixta.

Aunque algunos medios han señalado que Let There Be Carnage es una mejora en comparación con Venom de 2018, con esta entrega mejorado la acción y el caos, otros han mencionado que este trabajo es tan malo como el pasado, y lo único rescatable son las escenas post-créditos.

Esto fue lo que comentó The Hollywood Reporter:

“Lo mejor que se puede decir sobre la acción en Carnage es que no alarga la película más allá de la marca de la hora y media. Eso sin contar los créditos y la inevitable coda de escenas ocultas, lo que sugiere un regreso a las raíces de Venom. La película anterior de Spider-Man con Venom (de 2007) es la peor de las interpretaciones a la pantalla grande del personaje hasta la fecha. Esperamos que las cosas vayan mejor, o al menos salgan mal de una manera más entretenida, la próxima vez que se crucen”.

Por su parte, esta es la reseña de The Washington Post:

“Esta secuela habita el mismo espacio confortablemente tonto que su predecesora. Si te gustó la primera, esta te gustará. Es más violenta que el primera, pisoteando la acera hasta el borde de la incomodidad, pero la sangre está implícita. Es rápida, divertida y enterrado en su interior hay una historia genuinamente dulce sobre la amistad, la autoaceptación y la importancia del chocolate. Después de todo, todo el mundo tiene hábitos molestos. El hecho de que no te guste la tendencia del simbionte que habita en tu cuerpo a insertar sus opiniones en tu vida amorosa, y sus dientes en la tráquea de otra persona, no significa que, al final, no puedas pasar un buen rato”.

De igual forma, esta es la opinión de Entertainment Weekly:

“Cletus de Harrelson, con su energía homicida-hillbilly y cabello aparentemente robado de la sala de pelucas en Riverdale, realmente no necesita un parásito extraterrestre para liberarlo; parece que se lo está pasando en grande. (Su deleite al encontrar un dulce descapotable estacionado en la calle no es tan diferente del placer que siente al arrojar casualmente un camión que pasa por el puente Golden Gate, o pisotear la cabeza de un inocente empleado de bodega). Ese abrazo feliz y despreocupado. de la anarquía de alguna manera sirve a la sensibilidad de YOLO de la película, e incluso llega a definirla a su manera: si todos somos amigos del espacio desechable en este juego de franquicia de todos modos, ¿quién necesita una narrativa y arcos de personajes coherentes? Simplemente muerda la cabeza de cada pollo e inclinate”.

Sin duda alguna, parece que aquellos que disfrutaron de Venom, no se pueden perder la secuela, pero los que no fueron fans del trabajo de 2018, será mejor que se alejen. Venom: Let There Be Carnage llegará a los cines de México el próximo 6 de octubre.

