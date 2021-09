Ésta es la razón del retraso de GoW: Ragnarok

Originalmente, cuando God of War Ragnarok fue revelado durante una presentación de PlayStation de 2020, el juego estaba planeado para salir en el 2021. Sin embargo, hace un par de meses se confirmó que este título fue retrasado hasta el 2022. Aunque la razón de este cambio nunca fue compartida de forma oficial, Christopher Judge, actor de voz detrás de Kratos, ha revelado que su cirugía fue la razón por la cual Santa Monica no logró mantener su promesa.

Después de que IGN coronó a God of War como el “Mejor Juego de Todos los Tiempos” en una votación por los fans, Judge compartió un mensaje de agradecimiento al público, y reveló que en el 2019 recibió una cirugía de espalda, ya que le era “imposible caminar”, y esta fue la razón por la cual God of War Ragnarok no pudo cumplir con su promesa de un lanzamiento en 2021. Esto fue lo que comentó:

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

Cont…

— Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021