PlayStation adquiere a Bluepoint Games

Desde hace tiempo se rumoreaba que Bluepoint Games, conocidos por remasterizaciones y remakes de Shadow of the Colossus y Demon’s Souls, estaban en pláticas para unirse a PlayStation. Ahora, uno de los mayores secretos a voces se ha confirmado, ya que Bluepoint Games ya forma parte de la familia de PlayStation Studios.

Ante esta noticia, Marco Thrush, presidente de Bluepoint Games, compartió un pequeño mensaje en donde demuestra su felicidad de por fin ser parte de PlayStation Studios:

“PlayStation tiene un catálogo de juegos tan icónico y para nosotros no ha habido nada mejor que llevar algunas de las obras maestras de los juegos a los nuevos jugadores. Formar parte de PlayStation Studios permite a nuestro equipo elevar aún más el nivel de calidad y crear experiencias aún más impactantes para la comunidad de PlayStation”.

Por su parte, este fue el mensaje que Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, compartió:

“¡Hoy estoy muy emocionado de anunciar que PlayStation Studios ha vuelto a crecer con la incorporación de Bluepoint Games, nuestro socio desde hace mucho tiempo! Desde el excepcional remake de PS5 de Demon’s Souls hasta el remake de PS4 aclamado por la crítica de Shadow of the Colossus y remasterizaciones de los favoritos de los fanáticos como Uncharted: The Nathan Drake Collection, Bluepoint se ha forjado un nombre al crear algunas de las remasterizaciones y remakes de la más alta calidad en la industria”.