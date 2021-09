PlayStation Studios ha crecido bastante este último año, con unas cuantas adquisiciones que no han hecho más que reforzar la enorme alineación de desarrolladores que conforman a este equipo. El más reciente caso es Firesprite, un estudio con sede en Liverpool que ya es más grande que todos los demás equipos de PlayStation en Reino Unido. Pues bueno, este estudio está por crecer todavía más gracias a la adquisición de Fabrik Games.

Y es que sí, Firesprite, no Sony, ha comprado a Fabrik Games, un pequeño equipo de Manchester, el cual será incorporado dentro de Firesprite para un total de 265 empleados.

Today we’re absolutely delighted to welcome our friends @fabrikgames to the Firesprite family! 🥳 🙌

Find out more: https://t.co/OGOxWtzKQC pic.twitter.com/aCkScet2OQ

— Firesprite (@FirespriteGames) September 29, 2021