Después de múltiples retrasos, New World, el MMO de Amazon, finalmente está disponible en todo el mundo. Para sorpresa de muchos, el juego alcanzó medio millón de jugadores durante su lanzamiento en Steam, y actualmente, es uno de los juegos más vistos en Twitch. Pero al mismo tiempo, y como con varios otros títulos del género, New World también debutó con muchos bugs y glitches. Algunos graciosos, y otros… no tanto.

Cada vez que mueres en New World tienes la opción de elegir diferentes locaciones en las cuales quieres revivir, como pueden ser asentamientos o campamentos. Pues bueno, hay un molesto bug que está provocando que los tiempos de respawn sean tan largos como de una semana. Sí, leíste bien, siete días.

De igual forma, hay otro bug que otorga cierta invulnerabilidad a los jugadores. Básicamente, quienes se ven afectados por este bug son inmunes a los ataques de armas tradicionales, sin embargo, sí pueden ser afectados por ataques de área, ataques de rango, y habilidades que provocan daño constantemente. Como te imaginarás, esto está provocando muchas quejas y molestias entre los jugadores.

Por suerte, ambos de estos bugs pueden ser resueltos con facilidad. Basta con reiniciar el juego y listo, podrás ingresar a los servidores sin tener que esperar una semana (si es que no hay cola de espera). Mismo caso con el bug de la inmortalidad.

Si ya tuviste oportunidad de probar New World cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con esta nueva propuesta por parte de Amazon.

Via: Kotaku