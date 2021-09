CEO de Microsoft habla sobre la importancia de Xbox

Aunque Xbox comenzó como una incursión por parte de Microsoft en el mercado de los videojuegos, durante los últimos años hemos visto cómo esta división se ha convertido en una parte fundamental para la compañía de Redmond. Esto ha quedado más que claro en recientes declaraciones por parte de Satya Nadella, CEO de Microsoft.

En una reciente entrevista, Nadella habló sobre el papel que Xbox juega en la compañía actualmente. Con franquicias como Halo, servicios como Game Pass, y todo el dinero que se ha invertido a Game Studios, no es una sorpresa escuchar al CEO de Microsoft hablar positivamente de Xbox. Esto fue lo que comentó:

“Xbox was part of Microsoft but it was out on the side – and now it’s much more central,” built on core cloud technologies, says Nadella

— nilay patel (@reckless) September 28, 2021