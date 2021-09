Fans creen que Bayonetta 3 ha sido censurado

Parece que los fans de Bayonetta simplemente no pueden disfrutar de esta serie. Por años, la gente se quejó ante la falta de información de la tercera entrega, y cuando Bayonetta 3 por fin tuvo un nuevo tráiler en el pasado Nintendo Direct, el público comenzó a preocuparse sobre los gráficos, la exclusividad en el Switch y, más reciente, una posible censura.

Una de las habilidades más icónicas de esta bruja es utilizar su cabello para atacar a los enemigos. Como resultado, Cereza deje su cuerpo al desnudo por un momento. Esto es algo presente en las previas entregas, pero cuando vimos este poder en el tráiler de Bayonetta 3, los fans se dieron cuenta de que la protagonista conservaba su ropa.

Ante esta cuestión, varios fans comenzaron a preguntarle a Hideki Kamiya, supervisor de este proyecto, si Bayonetta 3 había sufrido algún tipo de censura. En respuesta, el desarrollador de PlatinumGames compartió el siguiente mensaje:

Do not underestimate me. RT @Vixit_Vixen: Is Cereza gonna get naked in the third game? pic.twitter.com/3pJ9sFosZE

— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 24, 2021