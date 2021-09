Fans se quejan de los gráficos en Bayonetta 3

Como siempre sucede con un lanzamiento del Nintendo Switch, los fans no paran de quejarse sobre las gráficas de Bayonetta 3. Después de que este título por fin tuvo su primer tráiler durante el Direct de ayer, Twitter se llenó con comentarios en donde se señala que el nuevo trabajo de PlatinumGames luce como algo sacado del PS3.

Aunque es cierto que el Nintendo Switch no es una consola conocida por su poder gráfico, algunas personas han exagerado esta situación con diferentes memes, quejas, y comparaciones de diferente tipo. Esto es lo que ha mencionado el público:

I kinda wanna how bayonetta 3 graphics will look on PC even tho I’m not a pc gamer (yet😭) but I wanna see THE DRIP IN FULL HD or whatever there is these days lol pic.twitter.com/EgvYe177gW

— Dante BAEyonetta’s husband❤️🖤💜✨ (@Naruto0zumaki7) September 24, 2021