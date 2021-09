Checa el nuevo tráiler de Encanto

Encanto, la nueva película de Pixar, ha estrenado un nuevo tráiler. A diferencia de las previas producciones de este estudio de animación, la historia inspirada fuertemente en la cultura de Colombia llegará a los cines a finales del próximo mes de noviembre.

Byron Howard, quien trabajó en Zootopia y Enredados, es el encargado de dirigir esta cinta con un fuerte tema de familia e identidad. Lin-Manuel Miranda, reconocido por la música de Hamilton y Moana, es el responsable por el soundtrack original de Encanto. Esta es la descripción oficial de este largometraje animada:

“El próximo largometraje de Walt Disney Animation Studios, ‘Encanto’, cuenta la historia de los Madrigales, una familia extraordinaria que vive en un lugar maravilloso y encantado llamado Encanto. Cada niño ha sido bendecido con un don mágico único para ellos: cada niño excepto Mirabel. Pero cuando la casa de la familia se ve amenazada, Mirabel puede ser su única esperanza”.

Encanto llegará a los cines el próximo 24 de noviembre de 2021. Por el momento se desconoce cuándo veremos esta película en Disney+, aunque es probable que esto no tardará mucho. Hablando de Disney, se ha revelado la fecha de estreno de The Book of Boba Fett.

Vía: Disney