The Book of Boba Fett ya tiene fecha de estreno

Lamentablemente, este año no tendremos una nueva temporada de The Mandalorian. Afortunadamente, los fans de Star Wars han tenido un 202 lleno de grandes producciones, como The Bad Batch y Visions. Ahora, el día de hoy se ha revelado que a finales del próximo mes de diciembre por fin estará disponible The Book of Boba Fett.

Por medio de un inesperado tweet, se ha confirmado que The Book of Boba Fett llegará a Disney+ el próximo 29 de diciembre de 2021. Esta serie live action tendrá un tono similar a The Mandalorian, pero estará protagonizada por Boba Fett, el famoso cazarrecompensas que vimos por primera vez en The Empire Strikes Back.

Esta es la descripción oficial de esta serie:

“The Book of Boba Fett es una emocionante aventura de Star Wars, encuentra al legendario cazarrecompensas Boba Fett y a la mercenaria Fennec Shand navegando por el inframundo de la Galaxia cuando regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio una vez gobernado por Jabba el Hutt y su sindicato del crimen”.

Junto a esta información, se compartió un póster en donde podemos ver a Boba Fett en el trono de Jabba the Hutt, justo como lo vimos al final de la segunda temporada de The Mandalorian.

La serie está protagonizada por Temuera Morrison como Boba Fett y Ming-Na Wen en el papel de Fennec Shand. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson regresan como productores ejecutivos.

Recuerda, The Book of Boba Fett llegará a Disney+ el próximo 29 de diciembre de 2021. En temas relacionados, Mark Hamill defiende a las precuelas. De igual forma, surge más información sobre el supuesto juego de Star Wars de Quantic Dream.

Vía: The Book of Boba Fett