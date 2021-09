La semana pasada surgieron una serie de rumores hablando sobre un juego de Star Wars a cargo de Quantic Dream. Aunque esta información aún no ha sido confirmada, un nuevo reporte por parte de Kotaku proporciona más información relacionada con el tipo de título, supuestamente, en desarrollo, así como las repercusiones que ha tenido este proyecto dentro del estudio francés.

De acuerdo con fuentes cercanas a Kotaku, Quantic Dream no está desarrollando un juego point and click estilo Detroit: Become Human o Heavy Rain. En su lugar, el estudio estaría trabajando en una aventura de acción con posibles elementos de mundo abierto y un multiplayer incluidos. Por el momento, el estudio de David Cage se ha mantenido en silencio.

Dos desarrolladores que han permanecido en anonimato aseguran que esta decisión fue tomada para proporcionar un currículum más diverso al estudio, alejándose así de las experiencias tradicionales por las que son conocidos. Junto a esto, se ha mencionado que este proceso no ha sido sencillo. En específico, se hablan sobre dos puntos importantes que han causado una fricción entre los desarrolladores de Quantic Dream.

El primero de estos son un motor y herramientas de desarrollo algo obsoletas para la visión del estudio, las cuales no están optimizadas para crear una aventura de acción. Por otro lado, se menciona que la decisión de dejar de lado el estilo tradicional del estudio ha causado una serie de conflictos, ya que algunos buscan darle una mayor prioridad al gameplay sobre la narrativa.

Recordemos que Quantic Dream ha sido señalado como un lugar tóxico para trabajar, y es probable que estas discusiones sobre el camino que debe de llevar el juego de Star Wars tengan algo que ver en este tema. Por el momento no hay información oficial por parte del estudio, y considerando que el contrato entre Disney y EA estará vigente hasta el 2023, es probable que pase algo de tiempo antes de que esta situación sea aclarada.

Vía: Kotaku