Quantic Dream estaría desarrollando un juego de Star Wars

Con el contrato entre EA y Disney para el desarrollo de juegos de Star Wars por fin en el pasado, la industria está lista para ver qué ofertas nos pueden ofrecer diferentes estudios. Aunque por el momento solo sabemos sobre el nuevo título de la serie por parte de Ubisoft Massive y el remake de Knights of the Old Republic, un rumor señala que Quantic Dream, responsables por Heavy Rain y Detroit: Become Human, estaría trabajando en una experiencia interactiva de este universo muy, muy lejano.

De acuerdo con Gautoz, ex-periodista francés, Quantic Dream ha firmado un acuerdo de desarrollo con Disney, dándoles la oportunidad de crear así su propia visión del mundo de Star Wars. Junto a esto, Tom Henderson, insider de la industria, asegura que este proyecto es una realidad, y el estudio europeo lleva 18 meses trabajando en este título. Esto fue lo que comentó Henderson:

“Estaba hablando con una persona que proporcionó pruebas abrumadoras de que tenía contactos en Quantic Dream e informó que el juego Star Wars del estudio ha estado en proceso durante unos 18 meses”.

Sin embargo, por el momento no hay información oficial al respecto. Aunque desde principios de año se anunció que Quantic Dream ha estado trabajando en un nuevo proyecto, los detalles han permanecido ocultos. De igual forma, considerando que, supuestamente, este título ha estado en desarrollo por 18 meses, es muy probable que pase bastante tiempo antes de que el estudio de David Cage tenga algo concreto que compartir.

Vía: DualShockers