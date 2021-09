Hay mucho qué decir últimamente sobre God of War Ragnarok. Gracias al último PlayStation Showcase finalmente tuvimos oportunidad de ver qué tal luce la nueva propuesta de Santa Monica Studios, pero desafortunadamente, no sabemos exactamente cuándo llegará a nuestras manos. Bueno, una reciente pista nos ha brindado más información respecto a esto.

Si todo sale bien, Kratos y Atreus deberían regresar en algún punto no especificado de 2022, pero ¿exactamente cuándo? Bueno, ya empezaron a circular los rumores en diversos foros de internet, Reddit siendo uno de ellos, y la comunidad cree que God of War Ragnarok está más cerca de lo pensado. Todo esto se derivó de una reciente publicación en el sitio oficial de PlayStation, que ahora clasifica a esta secuela dentro la categoría de “Coming Soon”.

El juego está acompañado de otros como Far Cry 6 (que debutará el siguiente mes) y Battlefield 2042 (que sale en noviembre). Pero la cosa está así: la sección de “Coming Soon” también incluye otros títulos como Final Fantasy XVI y Little Devil Inside, que llevan un buen rato desaparecidos. Esta sección en realidad no es una guía para juegos que están próximos a lanzarse, sino que más bien incluye productos sumamente populares entre la comunidad.

De igual forma, creemos que Ragnarok no está muy lejos de llegar a nuestras manos. Considerando que Horizon Forbbiden West llega en febrero y Gran Turismo 7 en marzo, es factible creer que Ragnarok pueda debutar entre los meses de abril y junio de 2022.

Via: Reddit