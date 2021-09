Veremos gameplay de Overwatch 2 esta semana

Pese a las controversias que ha estado viviendo Blizzard y los rumores que hemos visto en las últimas semanas, el desarrollo de Overwatch 2 sigue en marcha. De esta forma, los desarrolladores nos presentarán un nuevo gameplay de este título esta misma semana.

El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la final de la Overwatch League. Junto a la clausura de este torneo, Blizzard tiene planeado llevar a cabo el primer partido de exhibición de Overwatch 2 ese mismo día, el cual estará protagonizado por los mejores jugadores de esta competencia.

Woo woo woo whee woo whee!

Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.

🛠️ Sombra and Bastion’s reworks

✨ Bastion’s New look

🆚 OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA

— Overwatch (@PlayOverwatch) September 16, 2021