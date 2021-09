Marvel’s Avengers llegará a Xbox Game Pass

Marvel’s Avengers no fue el juego que el mundo esperaba, pero Crystal Dynamics y Square Enix no se dan por vencidos con este título. No solo más contenido está planeado para el futuro, sino que esta entrega llegará a Xbox Game Pass esta misma semana.

Así es, Marvel’s Avengers estará disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube a partir del próximo 30 de septiembre. Esta será la experiencia completa. La campaña inicial, así como los tres DLC gratuitos que han llegado al juego desde entonces. De igual forma, si estás jugando en un Xbox Series X|S, tendrás acceso a la versión de nueva generación, la cual cuenta con tiempos de carga reducidos, así como una mayor resolución y mejor desempeño.

Junto a este anuncio, se reveló que del 30 de septiembre al 4 de octubre, los jugadores podrán obtener cuatro veces la cantidad de experiencia, esto como parte de los eventos por el primer aniversario del juego. Lamentablemente, la versión de Game Pass no incluirá los trajes de la versión Endgame, aunque esta versión se puede conseguir por $20 dólares.

Será interesante ver si este juego también llegará a PlayStation Plus en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands-on de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Vía: Xbox