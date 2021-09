Hands-On: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Hace ya más de un año, Square Enix y Crystal Dynamics nos entregaron Marvel’s Avengers, un juego con un gran potencial y la propiedad más exitosa del mundo a su nombre. Sin embargo, el deseo de convertirse en el siguiente Destiny, así como los incontables errores y glitches que estuvieron disponibles junto a este lanzamiento, arrebataron a esta experiencia de tener un recibimiento positivo. Para la sorpresa de muchos, la compañía detrás de Final Fantasy no se detuvo aquí, y hace un par de meses anunció Marvel’s Guardians of the Galaxy, título desarrollado por Eidos Montréal, el cual se posiciona para ser todo lo que Marvel’s Avengers no fue. De esta forma, hace un par de días tuve la oportunidad de jugar un previo, el cual aclaró algunas dudas y, spoilers, me emocionó por tener esta entrega en mis manos el próximo mes de octubre.

Conociendo a los Guardianes

¿Qué es Marvel’s Guardians of the Galaxy? Aunque Square Enix una vez más se encuentra en el papel de publisher, y Eidos Montréal ayudó en el desarrollo de Marvel’s Avengers, la aventura protagonizada por Peter Quill y compañía está muy alejada de lo que vimos con Kamala Khan el año pasado. Aquí no encontrarás una experiencia multiplayer de juego como servicio y elementos de loot. En su lugar, esta aventura espacial es totalmente single player, enfocada en la narrativa y dividida por capítulos. Pese a que los Guardianes son una agrupación, en el juego solo puedes controlar solo a Peter Quill, pero también es posible dar pequeñas indicaciones al resto del equipo.

El demo que tuve la oportunidad de probar me posicionó cuatro horas dentro de la historia, justo al inicio del quinto capítulo. Previo a este punto, los Guardianes se endeudaron con los Nova Corps, una fuerza militar espacial. Afortunadamente, cuando tomé el control de Peter, el dinero ya estaba recaudado, así que la misión era tan simple como entregar la plata y olvidar este conflicto. Sin embargo, al momento de llegar a la base de esta oraganización, descubrí que las cosas no son tan sencillas, ya que una especie de plaga intergaláctica ha lavado el cerebro de los soldados. Es así que el objetivo se convirtió en salir con vida de este lugar. Desafortunadamente, una vez que Star-Lord y compañía abandonan la base, esta demostrción llegó a su fin, dejándome con ganas de más.

Por obvias razones, el contexto de la misión era algo que me faltaba. Sin embargo, me fue posible entender muy bien la relación entre los Guardianes de la Galaxia. Previo a la base militar, tuve la oportunidad de explorar el Milano, la nave de estos héroes, en los pies de Peter, y hablar con el resto de los integrantes del equipo. Aunque claramente estas son nuevas interpretaciones de estos personajes, las cuales parecen encontrar un buen balance entre sus contrapartes del MCU y los cómics, esta pequeña sección me presentó a Groot, Gamora, Drax y a Rocket de una forma alejada del conflicto inminente, y preocupados con sus propios demonios e historias trágicas. Una de las interacciones más interesantes se lleva a cabo entre Peter y Groot. Estos dos personajes no se pueden entender, pero esto no los detiene a crear un vínculo afectivo que será nuevo para muchas personas. De igual forma, la conversación revela una serie de detalles sobre sus pasados y la forma en qué funciona este universo, algo que será un deleite para todos los fans.

Dentro de la estación de los Nova Corps, estos personajes no paraban de hablar. Ya sea para indicarle al jugador qué hacer, para explicar qué está sucediendo, o simplemente para bromear entre ellos, los Guardianes están conversando en todo momento, lo cual refuerza la sensación de hermandad. Sin embargo, debido a que este capítulo ocurre en las primeras horas del juego, queda claro que aún existe una tensión entre ellos. Esto es algo que se ejemplifica de mejor forma entre Peter y Quill, quienes discuten por el estado de su nave espacial y la misión que se les presenta. Esto es algo que podemos ver en Guardians of the Galaxy Vol. 2, pero parece que tendrá un mayor papel en este título.

Esta sección de poco más de una hora logró cautivarme. Quiero saber qué sucederá con los Guardianes, qué pasó con los Nova Corps, y mucho más. Gracias a que el enfoque es totalmente narrativo, estoy seguro de que muchos de los errores que se cometieron en la campaña de Marvel’s Avengers no se repetirán aquí.

Tres pilares

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, en Marvel’s Guardians of the Galaxy no tomas el control de todos los miembros de esta agrupación espacial… bueno, no por completo. El personaje principal es Peter Quill, es nuestro protagonista narrativo y a quien podremos tomar el control durante todo el juego. El capítulo que tuve la oportunidad de jugar me posicionó dentro del Milano, con la oportunidad de, no solo interactuar con el resto de los guardianes, siempre desde la perspectiva de Star-Lord, sino que también pude escuchar música, leer un poco más sobre el mundo que nos presenta Eidos Montréal, y familiarizarme con el esquema de controles.

Una vez ya adentro en la estación de los Nova Corps, la experiencia se puede dividir en tres factores. El primero de estos es la relación entre los Guardianes. En diferentes ocasiones se nos presentará alguna decisión sobre un camino a elegir o una acción en específico. Aquí, el juego nos permite elegir entre dos miembros del equipo, creando así un fuerte lazo con un personaje, pero distanciando a Peter de otro. Star-Lord es el líder, y su dictamen será ejecutado por el resto de la agrupación, para bien y para mal. No hay una clara resolución correcta y, lamentablemente, esto no tiene un gran peso en el gameplay o narrativa. El único detalle negativo es que el periodo de elección es bastante corto, y si no estás prestando atención a la parte inferior de la pantalla, es probable que pierdas por completo este elemento una vez que se presente.

El segundo pilar a discutir son los puzzles y la exploración. Aunque lo que se me presentó en el capítulo cinco no fue algo espectacular, claramente hay una distinción entre las secciones dedicadas a que te tomes el tiempo para abrir una puerta o encontrar la solución a un acertijo, y aquellas en donde la acción frenética toma el escenario principal. Aquí entra en escena el visor de Peter, al presionar un botón, los elementos con los que puedes interactuar resaltan en pantalla. De esta forma es posible obtener información adicional sobre algún ítem, enemigo o aliado, así como seguir caminos de electricidad, activar llaves ocultas a la vista normal, y avanzar en estas áreas sin algún tipo de problema. Una vez más, la sección a la que tuve acceso fue muy sencilla, pero sí da a entender que existen zonas que te pedirán pensar para avanzar con la historia.

Por último, hay que hablar del combate, y aquí es en donde el resto del equipo entra en acción. Aunque aún tienes el control de Peter en todo momento, al presionar el trigger derecho en el control, podrás comandar a los otros cuatro miembros de tu equipo para realizar una acción específica. Groot, Gamora, Drax y Rocket tienen acceso a un par de habilidades, las cuales eventualmente podrás desbloquear. Cada miembro del equipo se especializa en una forma de ataque. Star-Lord puede usar sus pistolas para atacar cuerpo a cuerpo y a distancia, incluso es capaz de congelar enemigos. Por otro lado, Drax está enfocado en aturdir contrincantes, y Gamora se dedica a hacer el mayor daño posible.

Sin embargo, no puedes hacer uso de estas habilidades en cualquier momento, ya que cada una tiene un periodo de descanso. Cada Guardián, fuera de Peter, se maneja de forma automática, y la inteligencia artificial funciona bastante bien. Lo interesante surge una vez que te enfrentas a hordas de enemigos, o a un contrincante con una peculiaridad molesta. Aquí es en donde tienes que estar al tanto de diferentes factores. Puedes dirigir tu ataque principal a cierto sector, o dejar que Groot y Rocket utilicen algunos de sus técnicas para dañar a una área en específico y se encarguen de la carne de cañón, mientras que Drax y Gamora se enfocan en los contrincantes más pesados. Sin importar que tan loca, estúpida, o peligrosa sea tu estrategia, tu equipo siempre estará presente para apoyarte. Esto se representan de mejor forma en un movimiento especial, con el cual Star-Lord hace uso de sus poderes motivacionales estilo película de los 80s, para mejorar el desempeño de tu agrupación.

El único detalle en el que puedo pensar tras esta poco más de una hora de juego, es que los tres pilares, las conversaciones entre los Guardianes, los acertijos, y el combate caótico, están, por lo general, en su propia burbuja. Solo hubo un momento en donde las batallas y los puzzles se combinaron, y eso a medias. Fuera de ese momento, cada sección está separada del resto. Debido a la naturaleza del demo, no tuve la oportunidad de descubrir si acaso mis decisiones con el equipo pueden afectar su desempeño en los enfrentamientos. Aun así, claramente hay un gran potencial que, seguramente, será explorado a detalle en el resto del juego.

Rebel Yell

Visualmente, el juego luce muy bien. Aunque el diseño de Peter Quill aún no termina de ser de mi agrado, el resto de los Guardianes logran encontrar el punto medio entre lo visto en los cómics y las películas. Los escenarios sí logran capturar esta esencia místico espacial tipo Flash Gordon, pero con un enfoque más industrial. Incluso los trajes alternativos, los cuales están inspirados en las aventuras que podemos encontrar en diferentes páginas protagonizadas por estos personajes, lucen increíbles, sin desentonar con lo presentado originalmente.

Sin embargo, si hay algo que el juego hace de maravilla, y probablemente sea uno de los apartados más fuertes para algunos, es el soundtrack. Al igual que en las películas, Marvel’s Guardians of the Galaxy nos presenta un fuerte apartado musical, en donde las canciones de licencia tienen un gran papel. Si bien las composiciones originales hacen un buen trabajo para presentarnos la atmósfera que se busca crear, son Wake Me Up Before You Go-Go de Wham!, Rebel Yell de Billy Idol, Everybody Have Fun Tonight de Wang Chung o Every 1’s A Winner de Hot Chocolate las canciones que elevan cada una de las escena en las que están presentes. Conocemos a Peter Quill, es alguien que sigue obsesionado con la música de su infancia y, como muchos de nosotros, utiliza estas piezas musicales para musicalizar su propia vida, muy a la Wes Anderson.

Lo mejor de todo, es que esto no se limita solo a ciertos momentos dentro del Milano o en la historia, sino que al utilizar tu poder especial en el combate, Peter conectará sus audífonos a un viejo walkman, y comenzará a escuchar cualquier canción que esté disponible. Esto significa que en los enfrentamientos podrás pelear contra diferentes enemigos escuchando a Wham! o a otra banda clásica. Sinceramente me sorprendí bastante cuando Everybody Have Fun Tonight comenzó a sonar, y otras más, como Every 1’s A Winner, extrañamente van de maravilla con el sistema que tiene el juego.

Aunque aún tengo mis dudas respecto a la historia, gameplay y presentación visual, el soundtrack es algo de lo que estoy 100% seguro será magnífico de principio a fin.

Emocionado por el futuro

Marvel’s Guardians of the Galaxy se posiciona para ser un buen juego. La aventura de Peter Quill tiene el potencial de rivalizar con las mejores interpretaciones de estos personajes gracias a un sólido guión y a un enfoque en una relación familiar entre los Guardianes. El gameplay nos ofrece una extrapolación de esta narrativa, en donde no solo Star Lord necesita aprender a trabajar junto a su equipo, sino que tú, como jugador, también tienes la tarea de encontrar el balance entre todos los personajes.

Aunque no puedo decir mucho sobre la presentación visual, puedo asegurar que el soundtrack será magnífico de principio a fin, y algo que todos los que son fans de la época de los 80 podrán apreciar. Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, con una versión para la nube en Switch, el próximo 26 de octubre de 2021.