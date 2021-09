Review – Aragami 2

¿Un digno sucesor del original?

Hace cinco años, un estudio independiente español conocido como Lince Works lanzó al mercado Aragami, un juego de sigilo que rápidamente amasó una gran cantidad de fans. El primer Aragami destacó justamente por sus excelentes mecánicas de sigilo, dándonos control de un ninja imparable capaz de infiltrarse en cualquier fortaleza, acabar con todo tipo de enemigo, y todo esto, sin que nadie se diera cuenta de su presencia. Aragami 2 se construye sobre esa misma premisa, aunque en esta ocasión tenemos niveles mucho más amplios, con nuevas habilidades y poderes, y la novedad de que ya podrás jugar hasta con otros dos amigos. Pero, ¿en realidad es un digno sucesor del original? Acá te lo platicamos a detalle.

Aragami 2 no se desvía demasiado del juego original, pero esto no es necesariamente algo malo. En esta secuela sigues interpretando a un bad-ass ninja, pero ahora eres mucho más fuerte que antes gracias a nuevas habilidades que, en mi opinión, te hacen demasiado fuerte y eliminan por completo cualquier tipo de reto que el título te ponga enfrente. Más adelante te explico bien sobre esto.

El verdadero problema en Aragami 2 radica en su apartado técnico. El juego sufre de muchísimo screen tearing, esto sin mencionar que, incluso en una consola de nueva generación, ni siquiera alcanza los 60 cuadros por segundo. En su lugar, el título oscila entre los 40 y 55 FPS. Hay que tomar en cuenta que Aragami 2 no es una experiencia gráficamente demandante ni nada por el estilo, así que no hay mucha razón por la cual el juego debería correr tan mal en nuevo hardware, pero es evidente que se hizo un muy mal trabajo de optimización. También hablaremos más adelante sobre el tema de las texturas, que sí, también es un punto negativo.

Infíltrate, roba, asesina y repite

Antes de platicarte a detalle sobre Aragami 2, es importante que sepas que yo en lo personal no tuve oportunidad de jugar el primer título, sin embargo, sí estoy familiarizado con él y su concepto, por lo que el nombre de Aragami no es necesariamente alíen para mí. Dejando eso de lado, ahora sí platiquemos sobre sus mecánicas de juego y qué es exactamente Aragami 2.

Esencialmente, Aragami 2 es un juego de sigilo en tercera persona con una estructura de niveles. En cada nivel tendrás un objetivo diferente, pero al final del día, siempre terminaras haciendo las mismas cosas una y otra vez. En ocasiones deberás infiltrarte en una fortaleza enemiga para robar un pergamino, otras veces tendrás que asesinar a cierto objetivo y otras deberás rescatar a un prisionero y escapar con él. Estos objetivos se repiten a lo largo de las más de 50 misiones que tiene el juego, solo que en las misiones más avanzadas no deberás asesinar a una sola persona, sino a seis; no deberás robar un suministro, sino diez.

A pesar de contar con más de 50 misiones, el juego solamente tiene alrededor de 10 mapas diferentes, que varían entre fortalezas, castillos y bosques, pero en esencia, todos funcionan igual. Te explico: mientras que los castillos tienen altas torres que te permiten analizar todo a tu alrededor, los bosques tienen acantilados o arboles que cumplen exactamente el mismo objetivo. Por suerte, cada mapa tiene la variedad suficiente de todos estos elementos y los enemigos no siempre están distribuidos de la misma manera en cada nivel.

El juego tiene una duración aproximada de 12 horas, así que eventualmente llega un punto en el que se vuelve tedioso estar regresando a los mismos entornos una y otra vez. Creo que hubiera sido favorable acortar la duración del juego a favor de una mayor variedad en la mezcla. Para cuando estés en las etapas finales del juego, tendrás tantos poderes y tanto conocimiento de los mapas que será sumamente fácil completar estos objetivos sin mucho riesgo.

Antes y después de terminar una misión te encontrarás en el hub central del juego, y desde aquí podrás platicar con diferentes NPCs que te dan más detalles sobre este mundo. También podrás mejorar tus habilidades en el dojo y existen hasta 42 habilidades diferentes que puedes adquirir a través de tres diferentes ramas. Algunas de ellas son activas, mientras que otras son pasivas, pero aun con todas estas opciones, solo hay unas cuantas de ellas que son verdaderamente útiles.

Estas habilidades las obtienes en una etapa muy temprana del juego, y como te comentaba antes, adquieres poder bastante rápido y esto elimina por completo cualquier desafío que pudieras tener en las misiones. Si sumamos esto con la torpe inteligencia artificial de los enemigos, pues bueno, tenemos como resultado una experiencia relativamente fácil y simple.

Ahora bien, el juego es una experiencia relativamente lineal, por lo que no hay mucho espacio para la exploración, al menos en determinados mapas. Cada nivel suele tener dos o tres métodos distintos para llegar a tu objetivo, y esto dependerá del tamaño del mapa, pero la realidad es que de estos tres caminos diferentes, solo uno de ellos resulta ser el más óptimo. El juego suele castigar al jugador cuando no completa las cosas de forma sigilosa, ya que cada nivel que termines te otorgará una calificación dependiendo de qué tan sigiloso fuiste. Cada vez que los enemigos descubren un cuerpo o cada vez que entras en combate, pierdes puntos que al final determinan la cantidad de experiencia que vas a obtener.

Normalmente suele ser muy fácil identificar cuál es el camino más fácil de recorrer: el que tenga menos enemigos o el que tenga mayores puntos elevados. Creo que si Aragami 2 no te penalizara por tratar de hacer las cosas diferentes, hubiera sido una alternativa mucho más viable el tratar de explorar los diferentes caminos que el juego tiene por ofrecer. Eso sí, existen varios métodos que puedes emplear para lidiar con tus enemigos, como lo son los shurikens o kunais.

Estas herramientas las consigues con el blacksmith de gold a cambio de oro, mismo que vas consiguiendo en cada nivel. Esta moneda también te permite adquirir nuevas armaduras que no cumplen otro propósito mas que hacerte ver bien, es decir, son meramente estéticas. Algo que sí afecta directamente al gameplay son runas de infusión, que puedes colocar en las cuatro diferentes ranuras de tus piezas de armadura y que otorgan ciertos beneficios, como puede ser una ventaja al sigilo o al ataque.

Conforme avances irás desbloqueando nuevas herramientas y armaduras, ya que cada nivel que terminas te otorga un nuevo plano. Este plano puede corresponder a equipo estético o equipo secundario, pero además del plano, también debes tener en tu posesión los recursos necesarios para construirlos. Y cuando digo recursos, me refiero a oro puesto que no hay de otro tipo.

Por cierto, una de las novedades de Aragami 2 es la posibilidad de invitar a otros dos amigos para que jueguen contigo en un modo cooperativo de hasta tres personas, sin embargo, yo no tuve oportunidad de poner a prueba esta función así que no sabría decirte puntualmente qué tan bien funciona en temas de conexión y estabilidad online.

La oscuridad es tu aliada

En Aragami 2 juegas como un ninja de élite de los Aragami, víctimas de una enfermedad supernatural que corroe el cuerpo y devora la mente. Como resultado de esta enfermedad, tu personaje obtiene una serie de habilidades sobrehumanas que le dan control sobre las sombras. Fuera de esto, realmente no necesitas conocer muchos más detalles sobre la historia del juego, y hasta cierto punto, me atrevo a decir que es prácticamente inexistente.

Sí, existe una historia detrás del juego y sí, también hay un par de cinemáticas más tradicionales que te van relatando lo que pasa con la historia. Pero para conocer más sobre la misma, deberás interactuar con diferentes NPCs que encuentras en el hub del juego. Lamento decirte que si esperabas una profunda y compleja historia, entonces Aragami 2 terminara por decepcionarte. No obstante, creo que tampoco era tan necesario profundizar con la narrativa, ya que realmente no es el enfoque de este juego.

Estas habilidades son sumamente útiles, y como te comentaba hace unos momentos, te dan una enorme ventaja sobre el resto de los enemigos que no son mas que simples guerreros mortales. Desde un inicio tienes acceso a habilidades como la teletransportación, o un dash que te vuelve invisible por unos cuantos segundos. Tan solo el hecho de poder teletransportarte en los primeros niveles ya te da una enorme ventaja que se vuelve aparente conforme vayas progresando.

Para saber cuándo estás realmente escondido, el juego te da un indicador visual que cambia el color de tu personaje a negro y lo resalta con unas líneas blancas. Esto te ayudará a distinguir fácilmente cuando un enemigo pueda verte y cuando no, pero al igual que muchos de los otros elementos presentes en este título, dicho indicador no siempre funciona como debería. En más de una ocasión los enemigos pudieron descubrirme incluso cuando supuestamente estaba escondido, así que mejor preferí no hacerle mucho caso a este indicador y guiarme por mi sentido común.

Donde realmente vas a querer invertir tus puntos de habilidad es en todas aquellas habilidades que te ofrezcan alguna ventaja al sigilo. Estas habilidades en particular suelen encontrarse en la categoría de pasivas, y créeme cuando te digo que realmente hacen la diferencia, especialmente en los niveles más avanzados.

Por ejemplo, hay una habilidad que te permite realizar asesinatos en cadena, mientras que otra te da la opción de volverte invisible siempre y cuando te encuentres escondido detrás de una esquina. Curiosamente, y no sé si tenga algo que ver con un aspecto técnico, estas habilidades no siempre funcionan como deberían. En más de una ocasión los enemigos podían verme incluso cuando estaba invisible, y te digo, no sé si fue porque permanecí demasiado tiempo en este estado o si esto involucre un problema técnico mayor. A esas alturas, y después de todo lo que me pasó, ya era muy difícil adivinarlo.

Existe un “sistema de combos” que te permite encadenar diferentes habilidades, y lo digo entre comillas porque depende de ti descubrir todos los combos diferentes. Es decir, el juego no te da mayor información al respecto, pero no me malinterpetes que esto no es algo necesariamente malo, ya que también te da mucha más libertad al momento de formular tus propias estrategias y ataques. Por ejemplo, puedes utilizar una habilidad que te permite acercar al enemigo hacia ti mientras con unos kunais aturdes al enemigo de lado para posteriormente regresar a él y atacarlo sigilosamente. Este sistema de combos da como resultado secuencias bastante geniales, que tristemente se ven opacadas por algunos de los problemas técnicos del juego. Más adelante te los explico a detalle.

Además de todas estas habilidades, tienes una mecánica llamada Shadow Vision que, para que me entiendas mejoras, piensa en la Detective Vision de los juegos de Arkham, en el sentido de que te permite ver a detalle todos los enemigos, objetos y puntos de interés en cada nivel. Mientras que las habilidades sí requieren de una barra de poder que se recarga después de unos segundos, esta Shadow Vision la puedes utilizar siempre que tú quieras.

Para pasar desapercibido en cada nivel, deberás hacer uso de todas estas habilidades, pero también deberás ser cuidadoso de los enemigos que patrullan cada área. Podrás esconderte en malezas, en techos o en barandales, y es que la inteligencia artificial de los enemigos no es muy buena que digamos. Los cadáveres no desaparecen automáticamente, así que dependerá de ti si los escondes o no, pero tampoco hay mucho peligro en dejarlos expuestos. Una vez que algún enemigo descubra a su camarada muerto, iniciará una breve investigación y después de unos segundos, se olvidará por completo de lo sucedido.

Eso sí, te recomiendo evitar el combate en todo momento. Pelear contra un enemigo resulta ser una tarea sumamente aburrida y frustrante, al punto de que pelear contra dos es prácticamente imposible a menos que corras, te escondas y otra vez los mates uno por uno. Si el combate fuera tan solo un poco disfrutable, no hubiera tenido tantos problemas enfrentándome a enemigos.

El combate en Aragami 2 definitivamente está inspirado en Ghost of Tsushima, excepto que mal hecho. Verás, los enemigos tienen una barra de HP y otra barra de stamina, la cual deberás drenar a través de diferentes ataques y contraataques. Una vez que lo hagas, podrás ejecutar un finisher sobre el enemigo que lo mata de inmediato. Sin embargo, este sistema es lento, es difícil predecir los ataques de los enemigos y muchas de las habilidades que puedes conseguir en realidad no están diseñadas para el combate. Por si eso no fuera suficiente, el juego te penaliza por no completar objetivos sigilosamente, así que también ten eso en cuenta.

En general, sí existe cierta libertad sobre la forma en que abarcas cada problema. Puedes utilizar diferentes habilidades y combinarlas con algunas herramientas secundarias para definir tu propio estilo de juego, sin embargo, la gran mayoría del tiempo estarás empleando estas combinaciones una y otra vez. Créeme cuando te digo que llegará un punto donde quieras probar nuevos combos, veas que tal vez no eran tan buenos como los que ya tenías, y te regreses a tu método antiguo.

La forma en la que resuelves cada uno de los problemas que te enfrenta el juego resulta ser la misma casi siempre, y aunque sea posible experimentar con diferentes combinaciones de habilidades, técnicas y herramientas, la meta del juego está tan definida que no tiene mucho sentido salirte de tu zona de confort.

Ciertamente existe cierto nivel de satisfacción al explorar cada área, planear tu estrategia, y posteriormente ejecutarla sin error. Si algo hace bien Aragami 2, es darte una sensación de poder y de que realmente eres una fuerza paranormal que nada ni nadie podrá detener. Excepto los problemas técnicos, los cuales resultaron ser mucho más graves de lo que creí.

Los problemas técnicos son el enemigo más poderoso de todo el juego