PlayStation adquiere a Firesprite

Después de la adquisición de Housemarque y Nixxes Software por parte de PlayStation hace un par de meses, muchos pensamos que no tendríamos información similar por el resto de 2021. Sin embargo, el día de hoy, 8 de septiembre, se dio a conocer que Firesprite, conocidos por The Playroom y The Playroom VR, se han unido a los PlayStation Studios.

Por medio de un comunicado, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, anunció que el estudio de Inglaterra se sumará a su equipo, mencionando que “las capacidades técnicas y creativas del equipo serán fundamentales para hacer crecer nuestro catálogo estelar de juegos exclusivos”. Por su parte, esto fue lo que comentó Graeme Ankers, director gerente de Firesprite:

“Hemos tenido el placer de trabajar con muchos desarrolladores y editores talentosos en toda la industria y PlayStation en particular ha sido un amigo y socio de codesarrollo durante la mayor parte de una década, colaborando juntos en muchos proyectos emocionantes, incluidos The PlayRoom, Run Sackboy! Run y The PlayRoom VR. PlayStation también nos dio la oportunidad de crear nuestra propia IP, The Persistence, y se nos dio la libertad creativa para explorar, innovar y lanzar un juego de survival horror del que estamos inmensamente orgullosos. Ahora, como estudio first party, sabemos que contamos con el apoyo total de PlayStation para promover nuestra herencia de combinar creatividad e innovación técnica para ofrecer experiencias verdaderamente únicas para los fanáticos de PlayStation”.

Firesprite es un estudio con más de 250 empleados, posicionándose como el equipo más grande de PlayStation en esta región, superando el número de London Studio y Media Molecule combinados. Aunque los detalles son escasos, se ha mencionado que este grupo está trabajando en múltiples títulos. Uno de estos es un shooter multiplayer, y el otro es una aventura narrativa oscura con un enfoque blockbuster.

Vía: PlayStation