Whatsapp dejará de ser compatible con estos modelos

Lamentablemente, las compañías no pueden ofrecer un servicio para todos los dispositivos de celulares y sus diferentes versiones. De esta forma, WhatsApp ha compartido una lista con los modelos que ya no son compatibles con el medio de mensajería.

Respecto al sistema iPhone, desde hace tiempo se dio a conocer que aquellos con una iOS 9 o anterior, ya no podrán acceder a WhatsApp. Ahora, a partir del próximo 1 de noviembre, todos los que tengan un Android en su versión 4.0.4 no tendrán la oportunidad de utilizar la aplicación. De igual forma, a continuación puedes checar una lista con los celulares que ya no podrán hacer uso de WhatsApp:

Teléfonos Huawei

-Huawei Ascend G615

-Huawei Honor 2

-Ascend Mate

-Ascend D Quad XL

-Ascend D1 Quad XL

-Ascend P1 S

-Ascend D2

Samsung

-Galaxy Trend Lite

-Galaxy Trend II

-Galaxy S2

-Galaxy S3 mini

-Galaxy Xcover 2

-Galaxy Core

-Galaxy Ace 2

-Lenovo 1660

Sony

-Sony Ericsson Xperia Arc S

-Sony Xperia Miro

-Sony Xperia Neo L

ZTE

-ZTE Grand X Pro

-ZTE Grand S Flex

-ZTE V956

-Grand X

-Quad V987

-Grand Memo

LG

-LG Lucid 2

-Optimus F7

-Optimus F5

-Optimus L3 II Dual

-Optimus F5

-Optimus L5

-Optimus L5 II

-Optimus L5 Dual

-Optimus L3 II

-Optimus L7

-Optimus L7 II Dual

-Optimus L7 II

-Optimus F6 Enact

-Optimus L4 II Dual,

-Optimus F3

-Optimus L4 II

-Optimus L2 II

-Optimus Nitro HD y 4X HD

-Optimus F3Q

De esta forma, solo aquellos que cuenten con iOS 10, Android 4.1 y las versiones posteriores de estos dispositivos, podrán seguir usando WhatsApp después del próximo 1 de noviembre. En temas relacionados, PROFECO ya está preparando un caso colectivo en contra de Sony.

Vía: Expansión.