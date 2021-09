LEGO Super Mario prepara un nuevo anuncio

Tal parece que la colección de LEGO Super Mario tendrá una nueva expansión. Con Luigi ya disponible, muchos se han preguntado cuál será el siguiente paso para esta línea de productos. De esta forma, se ha compartido un pequeño teaser que apunta a la llegada del icónico bloque de pregunta.

En la cuenta oficial de LEGO en Twitter, se compartió un pequeño video en donde se puede ver el bloque de “?” en forma de LEGO. Por el momento se desconoce exactamente qué tipo de producto se va a presentar. Esto bien podría ser solo una nueva parte para el set de Mario, o una pieza que cambie la forma en que interactuamos con el producto.

Hello! We’ve got a question for you… pic.twitter.com/A3h6uEbtX1

— LEGO (@LEGO_Group) September 8, 2021